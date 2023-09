Kiderült, ki nyerte a 150 ezer forintot, újabb fejlemények az angyalföldi gyilkos ügyében, ismét kisfilmet készített a magyar „csodalány”...

Befejeződött a Metropol fotópályázata! A 150 ezer forintos fődíjjal kecsegtető versenyt azért hirdettük meg olvasóink között, mert sokan jelezték nekünk: az utóbbi időben elárasztotta Budapestet a gyom – és a lehető legrosszabbkor, amikor sok százezer vendéget várunk Budapestre a turisztikai szezon közepén. Összeült a háromtagú zsűri, és kiválogatta az olvasók által beküldött fotók közül a legjobbakat. Az első három helyezett komoly díjat, 150 ezer, 75 ezer, illetve 50 ezer forint értékű Auchan-utalványt kap.

A zsűri válogatja a beérkezett fotókat Fotó: Metropol

Augusztus 28-án minden előzmény nélkül megharapott egy tacskó egy fiatal férfit. A lány elsietett, a férfi pedig hiába szólította meg, nem állt meg neki. Először nem vette komolyan a harapást, csak otthon, megfelelő fénynél látta, hogy vérzik a seb. A kék hajú hölgyet nem sikerült megtalálnia, hogy elkérje az oltási könyvet. Végül bement a kórházba.

Kereslek téged egy kék hajú lány, tegnap este 11 körül sétáltattad a tacskódat a 11. kerületben a Budapesti és Villányi út sarkán. Miközben elsétáltam melletted felugrott és megharapott a kutyád, akkor nem tűnt komolynak, viszont hazaérve láttam, hogy kicsit vérzik a seb. Így arra kérlek, hogy keress fel és mutasd be a kutya oltási könyvét

– írta posztjában a férfi.

„Ott állt a sarkon telefonált vagy nyomkodta azt, én csak el akartam sétálni mellettük, de a tacskó egyből a lábamon volt. A térdem fölött ért a harapása, ezután rögtön elszaladt az ellenkező irányba, és közben odaszólt, hogy elnézést kér. (...) Akkor megnéztem a sebet, nem tűnt vészesnek, de ott elég sötét volt, így elindultam, mert a közelben lakom” – fejtette ki a neve elhallgatását kérő férfi, aki azóta is keresi a feltűnő frizurával rendelkező nőt.

Fotó: Anna Krivitskaya és Oleksandr Schevchuk A kép illusztráció!

A napokban novemberig meghosszabbították az angyalföldi gyilkos, T. Róbert letartóztatását. Mint azt a Metropol is megírta, a 36 éves férfi júliusban gyilkolta meg brutálisan alig két hónappal korábban megismert barátnőjét, M. Petrát. A kihallgatások most is folyamatosan zajlanak.

„Legfőképpen az a kérdés, hogy mi az az ok, ami előidézte ezt a borzalmas tragédiát. A motívumok és a körülmények rendkívül fontosak, itt már sok múlik ezeken, hiszen nem mindegy a kiváltó ok: erős felindulás, alapeset, vagy pedig előre kitervelt emberölés esete áll-e fenn. Ennek eldöntéséhez viszont tényleg minden körülményt és tényt tisztázni kell” – mondta korábban lapunknak a férfi védője, dr. Somos Zoltán.

Jelenleg a férfi volt barátnőit hallgatják ki.

A védőügyvéd azt állítja, hogy Róbert megbánta tettét Fotó: Bors

A csodalánynak hívott nemzetközi sikereket elérő, a mindössze 11 éves Balla Riana Emma nemrég megalkotta saját rövidfilmjét, a Rianást, amelynek ő írta a forgatókönyvét, és játszik is benne. Most újabb sikert jelentett be: elkészült második kisfilmje, Parallel címmel, amiben már Riana rendezett és vágóként is dolgozott az írás és a színészet mellett. A miskolci Emma gyerekszínészként hódította meg Hollywoodot: jelenleg 33 nemzetközi díja van, melyeket főleg női főszerepért, filmkészítésért és forgatókönyvírásért kapott. A Parallel című film felkérésre készült, ami Maria Callas életművét mutatja be.

Amikor forgattam, mindig ott lebegett a szemem előtt a művésznő élete és nagysága. Nagy tisztelet van bennem Maria Callas iránt és jó érzés, hogy foglalkozhattam az életművével.

Fotó: Balla Riana Emma Management

Hatalmas változásokra számíthatunk szeptember 1-jétől. Vajon mik ezek?

Most, hogy véget ért a nyári szünet, a tanítási időszak beálltával újra sűrűbben fognak közlekedni bizonyos tömegközlekedési eszközök. Drágul a gyorshajtási bírságok összege, a BKK-jegyeknek is magasabb lesz a vételi díja, ennek ellenére a bérletek ára ugyanaz marad. Több pénzt lehet átutalni, az eddigi maximális 10 milliós összeg 20 millióra növekszik. Veszprém, Baranya és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szeptember 1-jétől megváltozik a háziorvosi ügyeleti rendszer: az önkormányzatok helyett az Országos Mentőszolgálat szervezi meg. A távol-keleti gasztronómia szerelemeseit szólítja meg az Asian Streetfood Market augusztus 31. és szeptember 3. között. Szeptember 1. és 7. között az Erzsébet körúti Art+ Cinemába költözik Skandinávia. A hét napon át tartó skandináv filmfesztiválon premier előtt láthattok fesztiváldíjas és fesztiválkedvenc alkotásokat, köztük izlandi drámát, svéd fekete komédiát és norvég vígjátékot.