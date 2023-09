Új kisfilmmel rukkolt elő a magyar „csodalány”

A mindössze 11 éves Balla Riana Emma nemrég megalkotta saját rövidfilmjét, a Rianást, amelynek ő írta a forgatókönyvét, és játszik is benne. Most újabb sikert jelentett be: elkészült második kisfilmje, Parallel címmel, amiben már Riana rendezett és vágóként is dolgozott az írás és a színészet mellett.

Új filmmel rukkolt elő Balla Riana Emma, a miskolci csodalány Fotó: BonArt Photography

Dübörög a siker a borsodi kislány körül

Az elmúlt években Balla Riana Emma és édesanyja, Daragó Laura neve is ismert lett a filmes világban, ami nem csoda, hiszen a kislány még csak 11 éves, de már most nagyobb sikereket tudhat magáénak, mint sok felnőtt színész. A miskolci Emma gyerekszínészként hódította meg Hollywoodot: jelenleg 33 nemzetközi díja van, melyeket főleg női főszerepért, filmkészítésért és forgatókönyvírásért kapott a csodalány.

Most Riana újabb jó hírekkel jelentkezett: a kislány a közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan elkészül második kisfilmje is, Parallel címmel.

Az ötperces kisfilm az idén 100 éve született Maria Callas világhírű operaénekes és a 11 éves tehetséges, miskolci kislány pályakezdését állítja párhuzamba, Rianával a főszerepben, aki maga is otthonosan mozog az opera és operett világában.

A 11 éves Riana ez alkalommal saját példaképéről forgatott filmet Fotó: BonArt Photography

Emma saját példaképéről forgatott kisfilmet

A Parallel elkészítését Rianáék nem tervezték, felkérést kaptak rá egy pályázattal kapcsolatban, melynek célja, hogy az alkotó bemutassa a példaképét. Riana kutatni kezdte saját példaképének, Maria Callas operaénekesnek az életművét és meglepő párhuzamokat talált a művésznő és saját élete között. Ezért is lett a film címe Parallel, azaz „párhuzamos".

„Callasban és bennem is közös, hogy korán, gyermekkorban kezdték el képezni a hangunkat, ráadásul mindkettőnk első operaáriája Mascagni Parasztbecsületéből Santuzza áriája volt. De közös bennünk az is, hogy rengeteg versenyen vettünk részt eredményesen” – mesélte a Metropolnak Riana, aki az ötperces film alatt végig olaszul énekli az említett áriát. A kislány ez alkalommal új szerepkörökben is kipróbálhatta magát: rendezőként saját magát rendezte a filmben, de ő vágta meg az egész kisfilmet, ami néha okozott nehézségeket.

Elavult eszközeink vannak sajnos, így kihívás volt a régi laptopommal vágni, hiszen sokszor lefagyott a program, csúszott a zene, összeomlott a rendszer, de végül sikerült. Úgy gondolom egy igazán szép filmet alkothattunk, amire büszke lehetek

– tette hozzá a kislány, aki nagy alázattal és a világhírű Maria Callas felé való tisztelettel alkotott a négynapnyi forgatáson és az utómunkálatokban is.

„Amikor forgattam, mindig ott lebegett a szemem előtt a művésznő élete és nagysága. Nagy tisztelet van bennem Maria Callas iránt és jó érzés, hogy foglalkozhattam az életművével” – árulta el a Metropolnak Riana, aki külön élvezte azt, hogy ez alkalommal valódi, megtörtént eseményeket dolgozhatott fel és nem fikciót. A család úgy tervezi, hogy ez a kisfilm is elindul majd fesztiválkörútra a RIANÁS után, majd azok után be lesz mutatva a nagyközönségnek is.

A kisfilm hivatalos plakátja, melynek tervezésében Riana és részt vett Fotó: BonArt Photography