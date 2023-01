Erre költötte első hollywoodi fizetését a miskolci csodalány, Balla Riana Emma – Videó!

Az énekléssel és a színészettel hétéves kora óta foglalkozó miskolci lány számtalan díjat tudhat magáénak. Elismerést vívott már ki magának a fiatal tehetség New Yorkban, Chicagóban, és persze Hollywoodban, illetve Kanadában, valamint Párizsban. Balla Riana Emma többek között olyan világsztárokkal forgatott együtt, mint például Dakota Fanning, Daniel Brühl, Luke Evans vagy a magyar származású Jamie Lee Curtis.

Balla Riana Emma, a számára egyik legnagyobb elismeréssel Fotó: Vaskó Tamás/Metropol

A Metropol ellátogatott a fiatal tehetséghez, akitől azt is megtudhattuk, hogy hogyan alakult ki benne mindaz, ami a színészi jelenléthez elengedhetetlen, legyen szó akár a színházról, akár egy film vagy egy sorozat forgatásáról.

Én sosem adom fel a céljaimat, én sosem adom fel az álmaimat. A családom is küzdött és én is küzdöttem azért, hogy jobb és jobb legyek. A képzeletbeli lépcsőfokokon menjek felfelé

– árulta el a Metropolnak Balla Riana Emma, aki nem szeretné, ha bármi az ölébe hullana. Minden egyes lépcsőfokot végig szeretne járni, melyre részben azért van lehetősége, mert magántanuló, így az átlagostól eltérő életmódját, a színészi pályát és az iskolai kötelezettségeket könnyebben össze tudja egyeztetni – mesélte lapunknak az életvidám tehetség.

A lány játszott már a Miskolci Nemzeti Színházban és a Budapesti Operettszínházban is. Szerepelt továbbá a The Alienist – Angel of Darkness és a Jack Ryan amerikai sorozatokban, a Defekt játékfilmben, a Borderlands amerikai mozifilmben és a Frightime, a Curtis élete, a Cinquecento jövője és az Arkangyal egyes című filmekben is.

A fiatal színésznő, énekesnő és forgatókönyvíró már ennyi idősen nagyon tájékozott és céltudatos. Balla Riana Emma számára az is fontos, hogy segítsen a rászorulókon, amit lehetőségeihez mérten meg is tesz.

Én már kiskoromban, az első fizetésemből már kürtőskalácsot vásároltam halomszámra és jártam az utcákat Pesten és osztogattam a hajléktalanoknak. Elmentem egy ábécébe és anyukámmal összeválogattunk szalámit, meg mindenféle zsömlét meg ilyesmit és azt csomagokban odaadtuk a hajléktalanoknak.

– mesélte lapunknak a magyar csodalány, akinek legújabb kisjátékfilmje, a Rift, azaz a Rianás, eddig több mint 80 nemzetközi díjat kapott, köztük a legjobb forgatókönyv díját is egy nemzetközi szemlén.