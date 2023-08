"Ünnep előtt otthon is kitakarítunk!" - kiosztották a fővárosiak Karácsonyt Budapest 150. születésnapján

"Ünnepek előtt otthon is alaposabban takarítunk! Mi lenne, ha a libsi gőg és igénytelenség most háttérbe szorulna és kitakarítanák a fővárost?!"–kérdezte pikírten egy budapesti kommentelő a főpolgármestertől, aki éppen Budapest 150. születésnapjára készül. Karácsony Gergely ugyanis újra Facebookozott egy jót - ami sajnos a munkájának nagy részét ki is teszi... Megosztott egy posztot azzal, hogy mindenkit közös ünneplésre hív a Budapesti Fesztiválzenekarral, hiszen utóbbi ingyenes koncertet ad. A fővárosiak válaszoltak neki...

"Nem bír egy nap kampányszünetet sem tartani a Facebook-polgi..."

"150 év alatt sosem volt ilyen rossz kézben ez a gyönyörű főváros!"–írta egy hozzászóló. Egy másik azonnal rávágta: "Gyorsan lezárni BÁRMIT! Pikniket BÁRHOL! ". Egy harmadik azt üzente Karácsonynak: "Majd akkor fogunk ünnepelni, ha foltozva lesznek a kátyúk és nem törnek ki az autók kerekei 🙏 Tarlóst vissza!" "Nem bír egy nap kampányszünetet sem tartani a Facebook-polgi...!"– vélekedett egy másik. Volt olyan baloldali szavazó, aki a csődközeli helyzettel példálózott:

"Erre van pénz, főpolgármester úr? Takarításra, gyomlálásra, köztéri kukákra, szemétszállításra és elemi dolgokra már nincs? Jah, emelni kell a BKK jegyek árát is? Jah, és a vízét is? Mennyi pénzt kap évente a Budapesti Fesztiválzenekar? Csak a budapestiekre nincs pénz? Felháborító, pedig én Önre szavaztam..."

Az ünneplés, az ingyenes koncert jó dolog, de még jobb lenne, ha közben az allergiások nem tüsszögnének a gyomtenger miatt, az autó kereke nem törne ki a kátyúk miatt és nem térdig szemétben, büdös aluljárókban, koszos utcákon kellene közlekednünk. Ha már nem sikerült kitakarítani és rendbe tenni a fővárost a Sziget Fesztivál, az atlétikai világbajnokság és az ország születésnapja alkalmából, akkor legalább a saját 150. születésnapjára megérdemelne Budapest egy alapos nagytakarítást!

Budapest gyomtérképe Fotó: Metropol

A Metropol az olvasók segítségével elkészítette Budapest gyomtérképét

Lapunk sokszor beszámolt arról, hogy a fővárosiak mennyire gazdátlannak, koszosnak és gyomosnak találják Budapestet. Ezért indítottuk el a "Budapest a gyomok fővárosa!" elnevezésű pályázatunkat, bízva abban, hogy a főpolgármester végre kitakaríttatja a várost. Miután rengeteg olvasónk küldött be fotót szerte a városból, Karácsony gazoltatott is néhány helyen, de pár hét alatt nem lehet behozni több hónapnyi elmaradást. Mivel olvasóinknak nem volt nehéz dolga, hiszen szinte az összes kerületben derékig vagy embermagasságig ér a gyom, legyen az újonnan átadott bicikliút, buszmegálló, járda vagy árok; csak úgy dőltek a fényképek szerkesztőségünkhöz. A Metropol ezért megcsinálta a főváros gyomtérképét, ezen azokat a területeket ábrázoltuk, amelyeken egyenesen "gyomtengert" találni.

Köszönjük, Karácsony Gergely!