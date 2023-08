Nyitókoncerttel indul az V. New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Akadémia

Ma kezdődik Budapesten a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Akadémia. Miranda Liu hegedűművésznő öt évvel ezelőtt indította el programsorozatát, ami a kamarazenét és annak leghitelesebb bemutatását, valamint a tehetségek felkarolását helyezte középpontba. A fiatal tehetség évek óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a zene segítségével országokat, művészeti ágakat kössön össze.

A 2023. augusztus 31. és szeptember 5. közötti budapesti művészeti találkozóra 12 országból jelentkeztek, hogy részt vegyenek a hegedű, brácsa, cselló, zongora, fuvola, klarinét, és kamarazene mesterkurzusokon.

A hangjegyek hídként kötik össze a spanyol, magyar, argentin, norvég, portugál, kínai, török, német, vietnámi, angol, bolgár és amerikai művészeket. Mindegyiküket ugyanaz a cél motiválja, a művészi fejlődés útját keresik. Ezen az úton pedig nagyszerű mesterek segítik őket, Az idei fesztivál során kurzust tart Miranda Liu (hegedű), Isabel Villanueva (brácsa), Bartosz Koziak (cselló), Győri Noémi (fuvola), Pálfi Csaba (klarinét) és a V4 Vonósnégyes (kamarazene). Online kurzust tart Vlad Stanculeasa (hegedű), Somodari Péter (cselló) és Georgy Tchaidze (zongora). A szóló mesterkurzusok résztvevői a kurzus során szóló-, szonáta- vagy zenekari repertoárból játszhatnak műveket.

A kamarazenei koncerteknek a Fuga – Budapesti Építészeti Központ – ad otthont. A helyszínválasztás jól illeszkedik Miranda koncepciójába, hiszen az intézmény elsőrendű üzenete, hogy az építészet a kultúra elválaszthatatlan része. A mai nyitókoncert 19 órakor kezdődik.



Ma 74 éves Richard Gere

Ha meghalljuk a Micsoda nő! című filmet, valószínűleg rögtön beugrik mindenkinek a színész arca, aki 1949. augusztus 31-én született.

Gere a Massachussets Egyetemen filozófia és dráma szakosként végzett. Kiválóan zenélt, játszott fúvós hangszereken, zongorán, gitáron, szitáron, sőt egy időben saját rockegyüttese is volt. A Greese című musical 1973-as londoni bemutatójakor kapta a főszerepet. Lényegében ezzel a szereppel indul el a pályán. 1975 óta filmez, s olyan filmekkel tette ismertté nevét, mint az 1979-es Amerikai dzsigoló és az 1982-es Egy tiszt és egy úriember. Az 1980-as évek második felében készült filmjei nem voltak sikeres vállalkozások. 1990-ben azonban a Micsoda nő című film főszereplőjeként tért vissza, s mutatkozott be érett férfi szerepben. Ő a New York-i Tibet House alapító elnöke.

Orgonakoncertek a Szent István-bazilikában

Ma este 20 órától olyan orgonakoncerteket hallgathatnak meg az érdeklődők a budapesti bazilikában, melyekben híres áriák is elhangzanak. A koncert anyagát Teleki Miklós orgonaművész állította össze, aki Magyarország legjobb orgonaművészei közé tartozik. Az előadás 70 perces, szünet nincs. További információ és jegyárak ITT találhatók.

Ismét emelkedik a hőmérséklet

Ma az átmeneti lehűlés után újra kicsivel melegebb lesz, a koponyeg.hu előrejelzése szerint a csípős éjszaka után napközben 26 fokra számíthatunk és a napot is többet látjuk majd. Lassan még tovább emelkedik a hőmérséklet, hétvégére 29 fok is lehet, és többnyire napsütéses időben bízhatunk.

Véradásra várnak Budapest több pontján

A mai nap is több fővárosi helyszínen adhatsz vért, mellyel nagy segítséget nyújthatsz a rászorulóknak.

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

1113 Budapest, Karolina út 19–21.

Időpont: 7–19 óra

Sugár Üzletközpont II. emelet

1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Időpont: 12–18 óra

Csepel Plaza

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154–170.

Időpont: 12–18 óra

Magyar Vöröskereszt Székház

1051 Budapest, Arany János útja 31.

Időpont: 11–18 óra

Forgalmirend-változás!

A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 31-én, csütörtökön tilos megállni Budapest VI. kerületében 24 óráig a Felsőerdősor utca páratlan oldalán, az Andrássy út és a Benczúr utca között.