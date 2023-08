Ássuk mélyre a nyári ruhákat: hamarosan lecsap a jégeső

A hétfőn érkezett viharoknak bőven lesz folytatása, pedig ezek is alaposan megtépázták az országot, hiszen fák dőltek ki, pincék teltek meg vízzel, illetve számos épületben keletkezett kár és vezetékek is leszakadtak. Jobb, ha tudod, hogy további esőkre, sőt egyes helyeken akár jégesőre is számítani kell.

Csapadékból ezúttal nem lesz hiány Fotó: Turbéky Eszter

A vihar nem kímélt semmit és nincs vége

A Dunántúlon már pusztított a hidegfront, ami erős széllel és heves viharokkal tört be hazánkba hétfő éjjel. A viharos szél több megyében fákat döntött ki, ágakat tört le, amik házakra, vezetékekre, utakra dőltek. A magyar tengernél 100 km/órás szélerősséget is mértek. Az előrejelzések a hét további részére is esős időt jósolnak, mert heves zivatarok kísérik a hidegfrontot, ami végigvonul Magyarországon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint széllökésekkel, jéggel és akár 25 mm csapadékkal társulhatnak a zivatarok.

Jégeső sem zárható ki az előrejelzések szerint Fotó: Дмитрий Зуев / pexels.com

A keletiek továbbra is élvezhetik a nyarat

A Köpönyeg.hu a hét elejére keletere a 30 fok feletti hőséget ígér, de nyugaton már 23 fokig is visszaeshet a hőmérséklet. Szerdán lesz a leghűvösebb az idő, a szakemberek keletre 28-30 fokot, máshová viszont csak 21-26 fokot jósolnak, erős széllel és zivatarral. Csütörtökön újra melegedni kezd majd az idő, 28 fokos maximummal és a viharoknak is búcsút inthetünk. Keleten, északkeleten még előfordulhatnak elszórt záporok, zivatarok, míg másutt csökkenni fog a felhőzet mennyisége és egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. Szeptember 1-én, pénteken sok napsütésre számíthatunk, eső aznap már nem valószínű, a nappali felmelegedés pedig 24 és 29 fok közé erősödik, így az iskolatáskákba nem kell betenni az esernyőt is a tankönyvek mellé.

Tartós migrént és alvászavart okoz a légnyomás ingadozás Fotó: Gerd Altmann / pexels.com

A frontérzékenyeknek nehéz napjaik lesznek

A szervezetünket is megterhelheti a légnyomás ingadozás, ami a szél és helyi záporok, zivatargócok miatt lesz tapasztalható. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás vagy ingerlékenység, alvászavar és koncentrációs problémák is jelentkezhetnek a következő napokban. Várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél például vérnyomás ingadozás vagy szédülés is jelentkezhet. Az egészségügyi problémák hatással lehetnek a munkatempónkra és stressztűrő képességünkre is, de problémát okozhatnak a közlekedésben is, hiszen a fáradtabb, ingerlékenyebb sofőr könnyebben okozhat balesetet, amiben csak plusz tényező az eső és az esetleges viharkár okozta akadályok kikerülése.