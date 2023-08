Kútba esett, verset írt róla a katasztrófavédekem

Nyolc méter mély kútba esett egy bárány Kerkafalván. A gazda azonnal hívta a katasztrófavédelmet, a szakemberek pedig azonnal a helyszínre siettek.

Fotó: Zala VMKI

Mint írják, bár a kötél volt a legjobb barátjuk a lenti hivatásos tűzoltóknak, akik a bárány mentésére siettek, dugólétrára is szükség volt a mentéshez. Egy tűzoltó leereszkedett a bárányhoz, hogy felhozza a mélyből. A beavatkozás gyors és hatékony volt, így nem esett baja az állatnak. A sikeres mentést versírás követte – derül ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldaláról. Íme a rímekbe szedett eset:

„Történetünk rímekért kiáltott,

szegény bárány, mi mindent kiállt ott,

a kútnak fenekén, ahová belökte

a viszonzatlan érzés irgalmatlan ökle.

Kerkafalvi bárány egy kosért epedett,

minden kosok kosa ezért nem repesett,

mivel menyasszonya több is volt a sorba’

férfi büszkeségén nem eshetett csorba.

Ennek okán szegény, az elhagyott bárány,

mélázott a kútnak alacsony káváján,

majd a göndör testét belé levetette,

mert elment az őrült szerelemtől kedve.

Ezt látván a gazda cserben nem hagyhatta,

tűzoltókat hívott, az esetet taglalta,

tűzben edzett srácok, megértik a vágyat,

töröltek már könnyet, ha azt fakaszt a bánat.

Felhozták a mélyből, testi-lelki kínból,

pislogott is szegény kijutva a kútból,

feléri már ésszel, bár egyszerű birka,

más koson is lehet csecsebecse irha.”