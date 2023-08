„Karácsony Gergely gazzal zöldít" – szétszedték saját követői a főpolgármestert

Budapest utcái elhanyagoltak és gazosak – most már Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán is ezt állítják a budapestiek, akik nap mint nap szembesülnek a várost ellepő gyomok látványával. Lapunk most lezárult, „Budapest a gyomok fővárosa!” című fotópályázata során több száz felvétel érkezett az olvasóktól, melyeken jól látható, hogy a város számos területét ellepték a néha méteres gazok.

Hatalmasra nőttek Fotó: Olvasói fotó

A kamuzöld polgármester

Karácsony Gergely számára fontos az a „jóemberkedő” zöld imázs, amit évek óta próbál építeni –, de egyre többen látnak át rajta, hogy kamu az egész, ami mögött nincs valódi cselekvés, csak pár poszt a Facebookon… Ezt egyre többen észreveszik a saját táborában is. Karácsony legutóbb a parkokban való piknikezési lehetőségek fejlesztéséről írt, ami kapcsán olyan messzire dobta a pöttyös labdát a valóságtól a főpolgármester, hogy a követői ízekre szedték a kommentjeikkel. A budapestiek ugyanis egyre erőteljesebben fejezik ki elégedetlenségüket Budapest városképének romló állapota és az elhanyagolt közterületek miatt, különös tekintettel a gyomos területekre. Karácsony Gergely más posztjai is hasonló hozzászólásokat kaptak, elég csak megemlíteni a 150 éves fővárosról írottakat. A Facebook-bejegyzéseire érkező kommentek az emberek egyre feszültebb reakcióit tükrözi.

„A gaz mikor lesz nyírva?”

A kommentelők közül van, aki rögtön a lényegre tért: „A gaz mikor lesz nyírva?” – kérdezik. Az emberek azonnal párhuzamba állították a gaztengert és Karácsony azon állítását, hogy ő „zöldít”. Károly így veti fel a párhuzamot:

Igen, azt tapasztaljuk: mindenhol méteres a gaz. Jobb helyeken nem gazzal zöldítenek…

Zoltán hasonló gondolatot írt le:

Mi lesz? Még több helyen engedi derékig nőni a gazt?

Balázs az írta, hogy:

A trehányságot hívhatjuk nyugodtan méhlegelőknek.

Szétszedik a kommentelők Fotó: Metropol

A kommentekből kiderül, mi a fontosabb: a városkép és a közterületek rendje fontosabb, mint a „kamuzöld” dumák cselekvés nélkül…

Több száz fotó érkezett a budapesti gyomokról pályázatunkra

A „Budapest a gyomok fővárosa!” című pályázat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a problémára: ahogy erről korábban is írtunk, a terjedő gyomos területek nemcsak csúnyák, ráadásul a turisztikai főszezonban, amikor rengetegen jönnek a városba, hanem egészségügyi kockázatokat is hordoznak. Az allergiások prüszkölnek az allergén növények miatt, a kutyások számára az elburjánzó szúrós toklász az „ősellenség”, ugyanis a gyomos területeken nem csak a szemét, de a szúnyogok és kullancsok is megtelepednek.

Az egész városban probléma a gaz

A pályázat során beérkezett képek jól mutatják, hogy a probléma szinte minden városrészre kiterjed. Az Üllői út, Nagykörút, Corvin köz, Margit híd, Lehel tér és sok más terület is rendkívül gazos. Az elhanyagolt parkok, járdaszélek és közterületek nemcsak a helyieket, de a látogatókat is egyaránt zavarják, néhol már a közlekedést is akadályozzák. A pályázat kapcsán az olvasói vélemények is azt mutatják, hogy a budapestiek mélységesen elégedetlenek a jelenlegi helyzettel, és szeretnének változást látni a városképben.