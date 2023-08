Halálos vírussal támadnak nyáron a kullancsok – így védekezhet ellene

Egy 50 éves brit biciklis életében szörnyű fordulat következett be, amikor egy apró kullancs észrevétlenül a bőre alá fúródott. Az Anglia északi részén elterülő North Yorkshire Moors területén tekerő férfi először csak általános vírusos tüneteket észlelt magán: fáradtságot, izomfájdalmat és lázat. Azonban egy héttel később már azt tapasztalta, hogy elveszíti egyensúlyát, és a koordinációja is zavart. Az orvosi vizsgálatok agyvelőgyulladásra utaltak, nemsokára a diagnózis is megerősítette azt a halálos kórt, amelyet kullancsok okoznak.

A kullancs csípése akár halálos is lehet – Fotó: Shutterstock

Az eset komoly aggodalmakat keltett a közegészségügyi szakemberek körében, mivel a TBE nem egy gyakori betegség. Az Egyesült Királyságban tapasztalható átlagosan 1 Celsius-fokos felmelegedés kedvező környezetet teremt a kullancsok terjedéséhez, melyek egyre korábban válnak aktívvá az évente melegebbé váló tavaszi időszakokban. Földvári Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának szakértője szerint nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás hatással van a TBE-re.

„Ez egy valóban gyakori probléma, amely még 20-30 évvel ezelőtt nem volt jelen” – jegyezte meg.

A kullancsok nem élnek túl a nulla fok alatti hőmérsékletekben néhány napnál tovább, viszont meleg és párás környezetben viszonylag hosszabb ideig is megmaradnak. Az átlagosan melegebb éghajlat és enyhébb telek miatt a kullancsok korábban kezdenek aktivizálódni, és az éghajlatváltozás befolyásolja az összes fejlődési szakaszukat, mint a pete, lárvák és felnőttek. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a kullancsok több lehetőséget kapjanak a szaporodásra és a betegségek terjesztésére.

Bár a kullancsenkefalitisznak nevezett betegség nem mindig életveszélyes, az esetek körülbelül 10 százaléka válhat olyan súlyossá, ami kórházi kezelést igényelhet. A súlyos tünetek jelentkezésekor nincs gyógymód, és a súlyos tünetekkel rendelkezők halálozási aránya 1-től 35 százalékig terjedhet attól függően, hogy a vírus altípusa milyen. Például 2020-ban Európában 3700 megerősített esetből 16 halálesetet regisztráltak. Bár két TBE elleni oltóanyag is rendelkezésre áll, az oltás elterjedtsége alacsony azokon a területeken, ahol az új vírus felütötte a fejét, továbbá egyik oltás sem véd mindhárom legelterjedtebb altípus ellen.

A vírus terjedése Európában, Ázsiában és most már az Egyesült Királyságban is fokozza a kullancsok által terjesztett betegségek kockázatát. Az Egyesült Királyságban az első hazai fertőzéssel járó eset túlélője felépült a TBE-ből, azonban a történet arra figyelmeztet, hogy bár a vírus jelenleg még ritka, hosszú távon ez valószínűleg nem marad így.