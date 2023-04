Mostantól már nem piknikezhetünk a szabadban? - ez a veszélyes kullancs bukkant fel Magyarországon

Egy különösen veszélyes, új kullancsfaj telepedett meg hazánkban a Balatonnál. Az állat a Krími-kongói vérzéses láz (hivatalos nevén Hyalomma rufipes-t) és egyéb más megbetegedések, mint például Lime-kór és agyvelőgyulladás okozója, ha nem vesszük észre időben.

Fotó: Gonzalo Jara / Shutterstock

Az újonnan, Afrikából érkezett vérszívó igencsak veszélyes lehet az emberre, ha nem vigyázunk eléggé, ugyanis termete sokkal nagyobb, jól látja áldozatát és akár még üldözni is képes kiszemeltjét. A Metropol egy szakértőt kérdezett arról, hogy ezek után piknikezhetünk-e még a szabadban, illetve egyebek mellett arról is, hogy miként keveredett Magyarországra ez az új faj.

Leginkább vándormadarak hozták be Afrikából, viszont a hazai klíma miatt nem feltétlen maradnak meg sokáig, ugyanis nem képesek elviselni a keményebb hideget

- mondta lapunknak Sár József, entomológus rovarszakértő.

Nemcsak a Balaton partján élők, hanem a kirándulók egy része is retteg a kullancs okozta megbetegedésektől. Többen arról számoltak be, hogy észre sem vették az állatot a testükön, mások pedig arról, hogy szerencsére időben el tudták távolítani.



A tünetek a vérszívó testre kerülése után hat óra elteltével jelentkeznek. Kezdetben bőrpír jelenik meg, később rosszullét, magas láz és végtagfájdalom párosul hozzá. Ha bárki ezeket a tüneteket észleli, azonnal forduljon orvoshoz!

– mondta a rovarszakértő, aki hasznos tanácsokat is adott.

„Ha valaki túrázni készül az erdőbe, erősen ajánlott a zárt öltözet viselése, akármilyen meleg is van, illetve a riasztó spray használata szinte kötelező.”

Sár József hozzátette, hogy most nemcsak az erdőben észlelhető a kullancsok jelenléte, hanem a Balaton- parton, városokban is egyaránt, így ajánlott a rendkívüli odafigyelés: mielőtt a fűre ülnénk, tegyük meg az óvintézkedéseket.

Mivel a kullancsok a nedves, párás helyeket kedvelik, leginkább a vékony bőrfelületeken tapadnak meg, ezért érdemes a hajlatokat ellenőrizni.



Az állat csipesszel, vagy kullancskanállal távolítható el, ne csavargassuk és tépjük ki, hanem szépen lassan felemelve a bőrön hagyjuk, hogy a parazita magától engedje el a felületet. Figyeljünk, hogy ne szakadjon be a kullancs feje! Ha megtesszük hat órán belül a megfelelő intézkedéseket, akkor nem lesz maradandó következmény

- mondta a szakértő.

Vagyis, ha kellően odafigyelünk magunkra és a környezetünkre és betartjuk a szabályokat, követjük a szakértők utasításait, akkor nyugodt szívvel töltsünk sok időt a szabadban, a Balaton- parton és akár még a fűben ülve is piknikezhetünk.