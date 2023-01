Le fogják igázni a Földet az űrlények, állítja egy időutazó

Egy magát időutazónak valló TikTok-felhasználó szerint már csak hónapok választanak el minket attól, hogy átvegyék a kormányok felett a hatalmat a földönkívüliek.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Aery Yormany, aki a @esthetictimewarper felhasználónév alatt osztja meg a közösségi platformon a hátborzongató jóslatait, már több mint 1,2 millió követőre tett szert.

Figyelmeztetése szerint nemsokára be fog következni egy hatalmas természeti katasztrófa, és egy új állatfajt is fel fognak fedezni a Földön. De a legelképesztőbb állítása az, miszerint 2023 májusában a Nozics nevű idegen faj a világ összes kormányába be fog szivárogni.

Íme dátum szerint a katasztrofális figyelmeztetései az időutazónak:

2023. március 14.: Egy 548 méter magas mega cunami fogja sújtani San Franciscót. Ötszázezer halálos áldozata lesz a katasztrófának.

2023. május 11.: Egy „Nozics" nevű idegen faj megkezdi a beszivárgását a Föld kormányaiba.

2023. június 27.: Egy földönkívüli hajó lezuhan az égből, és idegen fajok és anyagok szabadulnak el a fedélzetéről.

2023. november 6.: A Föld legnagyobb állatát találják meg a Csendes-óceánban, háromszor nagyobb lesz, mint a kék bálna.

2024. január 2.: Egy 9,9-es erősségű földrengés fogja megrázni Kaliforniát.

