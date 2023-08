Figyelmeztet a GVH: lecsaptak a csalók az árfigyelőre, mutatjuk, mikor vagy veszélyben

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal 2023. július 1-jén indította útjára az online árfigyelő rendszert, amely már most elérte a célját, ugyanis kíméletlen versenyt generált az áruházláncok között, így jelentős részben ellensúlyozta az élelmiszerárstop kivezetésének hatásait. Sajnos azonban a bűnözőknek is feltűnt a rendszer népszerűsége, hamar le is csaptak a lehetőségre, és az árfigyelőre emlékeztető mobilapplikációval igyekeznek megtéveszteni a vásárlókat – figyelmeztet a GVH.

A csalók által készített alkalmazást senki ne töltse le, aki pedig megtette, haladéktalanul törölje le a készülékeiről!

A GVH megtette a megfelelő lépéseket, hogy az appot eltávolítsák a Google és az Apple áruházaiból, emellett természetesen hivatalból eljárást indított a fogyasztók megtévesztése miatt. Emellett közölték: a hivatalos alkalmazás fejlesztés alatt áll, addig azonban az árfigyelő weboldalának használatát kérik az érdeklődőktől.