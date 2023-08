Anyuka üvöltése törte meg a csendet a gödöllői játszótéren: felháborító, ami történt – rendőrt is hívtak

„Integettek a gyerekeknek, meg le is fotózták őket” – megdöbbentő esetről számolt be egy anyuka a Facebookon. Elmondása szerint Gödöllőn, a főtéren lévő játszótéren megjelent két külföldi férfi, akiknek a viselkedése hamar szemet szúrt a helyieknek. A 18–25 év közötti idegenek köszöngettek a gyerekeknek, majd többször lefényképezték őket. Az édesanya bejelentést tett a rendőrségen.

Valóban a gyerekeket fényképezték? Fotó: Facebook

Tegnapelőtt a kislányommal a gödöllői főtéren a játszótéren voltunk, ahol sok kisgyerek volt szokás szerint

– írta posztjában. „Arra lettem figyelmes, hogy két fiatalabb, 18–25 év körüli srác fotózgat a kisgyerekek között. Nemcsak egymást, hanem a gyerekeket is! Hallottam, hogy nem magyarul beszéltek, így biztos, hogy külföldiekről van szó. Először próbáltam arra gondolni, hogy biztosan csak tetszik nekik a játszótér és nem a gyerekek miatt csinálják ezt, de ebben a pillanatban az egyik anyuka elkezdett kiabálni. Azt mondta az apukák felé fordulva, hogy: „Láttátok, hogy a gyerekeket fotózza?!”

Az anyuka beszámolója szerint a két srác ekkor sarkon fordult és elhagyta a játszóteret.

Gondoltam, hívom a rendőrséget, de akkor már elmentek

– folytatta.

Gödöllőn, a főtéren lévő játszótéren megjelent két külföldi férfi, akiknek a viselkedése hamar szemet szúrt a helyieknek Fotó: Google Maps

„Ezután másnap ismét kimentünk a játszótérre, ahová most a férjem is elkísért minket. A két srác ismét megjelent. Lefényképeztek engem és a kislányomat is. Úgy csináltak, mintha egymást fotóznák, ugyanúgy, mint korábban, viszont ennyi se volt elég nekik, mert ezután hangosan köszöngettek a kislányomnak, meg integettek neki. Ekkor üvöltöttem rájuk, hogy hagyják ezt abba… Ameddig ott voltak, végig furcsán viselkedtek. Mindig úgy álltak be a fényképükhöz, hogy abban legalább egy gyerek benne legyen… Azért tettem közzé ezt, hogy figyeljen mindenki, ne essen baja a gyerekeknek. Mi bejelentettük az esetet a rendőrségen” – zárta a beszámolót.

A két idegennel kapcsolatban, akitől rettegni kezdtek a gödöllői szülők, megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot.

„A rendőrségre két bejelentés érkezett, miszerint Gödöllő főterén külföldi férfiak nőket és gyermekeket fényképeznek. Kollégáink a helyszínt ellenőrizték, szabálysértésre, bűncselekményre okot adó körülmény nem merült fel. A rendőrök a fentiektől függetlenül, visszatérően járőröznek a környéken” – válaszolták.