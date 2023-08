„Nem sokon múlt" – kisfiával a karjában menekült Erika a megvadult kutya elől

Éppen a bölcsődéből tartott hazafelé Erdeiné Veres Erika a két és fél éves kisfiával, Balázzsal, amikor egy kóbor kutya az útjukat állta. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Dédestapolcsányon élő édesanya a gyermekével a karjaiban menekült. Mindezt a Ripostnak mesélte el. Mint mondta: még otthon is remegett a félelemtől.

Erika bármit megtenne azért, hogy megvédje kisfiát Fotó: olvasói

Körülbelül tíz percre lakunk a bölcsitől

– kezdte beszámolóját Erika. „A Gagarin és az Iskola utcán szoktunk hazasétálni. Ez egy forgalmas rész, ugyanis itt vannak a gyermekintézmények, az orvosi rendelő… Szóval ballagtunk hazafelé, amikor egyszer csak messziről megláttam egy nagy testű kutyát. Sokszor találkozunk ezen az úton kóbor állattal, de akkor általában nincs velük probléma, szépen kikerüljük őket.”

Noha a kutya messziről békésnek tűnt, az édesanya biztonságból inkább az ölébe vette a kisfiát – és milyen jól tette!

Nem sokon múlt a támadás (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

„Amikor közelebb értünk – úgy, hogy még mindig volt azért köztünk távolság –, a kutya nekünk indult. Támadni akart. Ez egyértelműen látszott rajta. Borzasztóan megijedtem! Rákiabáltam a kutyára többször is. Talán ez volt a szerencse, ugyanis az állat ekkor kissé megijedt és futás közben egy kis ívet tett, így tudtuk elkerülni. Folyamatosan néztem, hogy a kutya jön-e utánunk. Láttam, hogy elindul. Még most is remegek, ahogy visszagondolok arra a percre. Elkezdtem rohanni a gyerekkel a karomban. Nagyon féltem attól, hogy ránk támad és megharapja Balázst.”

Erika elmesélte: gyakorlatilag a környéken lévő többi kutyának köszönhetik, hogy el tudtak meneküli, az ebek ugyanis elterelték a kóbor állat figyelmét.

Nem sokon múlt, hogy nekünk jöjjön

– jelentette ki Erika. „Ráadásul miközben rohantam, majdnem elestem a járdapadkában, ami elég magas. Ha elesek, végünk, biztos, hogy támad az állat. Elég sovány, nagy testű, lógó szőrű, ápolatlan kutya volt… Azért is számoltam be az esetről, mert bízom benne, hogy ezek után a gazdák jobban fognak figyelni a kutyáikra, hiszen ez életveszélyes helyzet volt. Ha babakocsival vagyok, még elszaladni se tudtunk volna…”