Vajon jó idő lesz augusztus 20-án? – Ez vár ránk ezen a napon

Az utóbbi napokban felmelegedés kezdődött, mely nemcsak a héten, hanem valamivel tovább is kitart majd. Megmutatjuk, hogy milyen időnk lesz akkor, amikor az augusztus 20-ai államalapítást ünnepeljük.

A korábbi rendezvényekhez képest idén még érdekesebb programokkal készülnek a szervezők (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Ez ám a jó hír: csapadékmentes, napos, száraz, igazi nyári idő várható egész szombaton. A hőmérséklet tovább növekszik, egészen 31 Celsius-fok közelébe. Vasárnap a korábbi napokhoz képest feljebb kúszik a hőmérő higanyszála nappali és éjszaka is. A mostani hétvégén így igazi strandidőre van kilátás rengeteg napsütéssel, kevés felhővel. Gyenge marad a légmozgás, ezért még melegebbnek érezzük majd az időt.

A jövő hét elején folytatódik a fokozatos felmelegedés. Hétfőn sok napsütés és akár 37 Celsius-fok közeli nappali hőmérséklet is előfordulhat. Az erősödő nappali felmelegedésnek köszönhetően délen néhol már forróság lesz.

Kedden megmarad a kánikula és országos szintűvé válik. Többnyire 35-36 Celsius-fok közelében alakul majd a napi maximum. Ez az idő pedig az azt követő napokat is jellemzi majd, egészen augusztus 20. vasárnapig. A jövő hét második felében, csütörtök és péntek magasságában ugyan előfordulhatnak majd kisebb záporok, zivatarok, de a hőmérséklet így sem megy majd 30-35 Celsius-fok alá. A hétvégére pedig ismét kisüt majd a nap. A szabadtéri programok alkalmával éppen ezért nem szabad megfeledkezni a növekvő UV-sugárzásról. A naptej és a napszemüveg használata mindenképpen ajánlott, neked és gyermekednek is.

Országszerte érdemes lesz kilátogatni a különféle korosztályok számára rendezett ünnepi programra. A rendezvénysorozat már a jövő hét első felében kezdetét veszi majd és az augusztus 20-ai ünnepi programokban csúcsosodik ki. Szent István király napján, az államalapítás és az új kenyér ünnepén egyébként a kedvező árak miatt is érdemes lesz részt venni a rendezvényeken. A Köpönyeg előrejelzése szerint kellemes idő lesz aznap, így az esti tűzijáték is jól látható lesz. Napközben ezen a napon 33 fok várható és éjszakára is csak 20 fokig esik vissza a hőmérséklet, ám a tűzijáték alatt ennél még melegebb lesz. Ráadásul száraz, tiszta idő várható az előrejelzések szerint.