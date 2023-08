Lebilincselő kulisszatitkokat tudtunk meg az augusztus 20-i tűzijátékról

A tavalyihoz képest idén is elképesztő fénytechnikával és pirotechnikai effektekkel készül a Nuvu Kft. az augusztus 20-i tűzijátékra Budapesten. Kotasz Gergő sajtóreferens a Ripostnak elárulta, hogy milyen látványra készülhetnek azok, akik megnézik a fővárosi tűzijátékot Szent István ünnepén.

Fotó: Szigetváry Zsolt

34.000 pirotechnikai effekt, több mint 4 kilométeres hosszon

A Nuvu Kft. április óta készül az eseményre, a tűzijáték látványtervezője, Seres Anikó pedig már év elején elkezdte a munkát, hogy tökéletes látvány fogadja a nézőket a fővárosban és a televízió képernyőjén keresztül. Az idei műsor közel 30 percen keresztül fog tartani, több felvonásban, a tűzijáték mellett pedig drónshow és fényfestés is látható lesz, de újdonsággal is készülnek a szervezők.

A tavalyi évben sikerült Európa legnagyobb tűzijátékát összehozni. Idén hasonló nagyságú show-t láthatnak majd a nézők, de túlszárnyalni nagyon nehéz, egy ekkora volumenű tűzijátékot, mint a tavalyi. A legnagyobb újítást idén a vízre ugró telepeink jelentik, amik mintegy szikrázó virágszőnyegként fognak leúszni a Dunán

– árulta el a Ripostnak Kotasz Gergő.

Idén a legnagyobb pirotechnikai eszköz egy 250 milliméteres bomba, ami közel 250 méter magasan fog bontani az égen. Emellett számos egylövéses termék, mozsár, római gyertya és egyéb fog feljutni az égbe 20 métertől egészen 250 méter magasságig.

„A látvány teljes hossza kb. 4,3 km lesz és 230 indítási pont van. Mindez 65 pontonon, 7 uszályon és két hídon, az Erzsébet és a Szabadság hídon lesz elhelyezve" – részletezte a show elemeit a szakember.

Kotasz Gergő elárulta, hogy a Duna-partról és a magasból lesz érdemes nézni az idei tűzijátékot

A sajtóreferens szerint, akik személyesen szeretnének kilátogatni, a partszakaszról látják majd a legjobban a tűzijátékot, de Budapest és a környező települések magasabb pontjairól szintén jól látható lesz a show. Sokak kedvence évről-évre a Gellért-hegy és az Erzsébet-kilátó, de a Budai rakpartról is testközelből csodálhatjuk a látványosságot.

Az idei termékeket több országból is importáltuk. Igényes válogatás után rendeltünk Olaszországból, Szlovéniából, Portugáliából, Spanyolországból és a tűzijáték őshazájából Kínából is tűzijátékot. Idén a teljes műsor koncepcióját és művészeti irányát Iványi Árpád és Réti Barnabás készítették el és rendezték meg, a látványtervet Seres Anikó készítette és programozta, a zenei aláfestést pedig Elek Norbert komponálta klasszikus magyar komolyzenei dallamok felhasználásával

– tudtuk meg a szakembertől, aki hozzátette, hogy a tűzijáték bekötését már augusztus 3-tól elkezdték a kikötőben és várhatóan augusztus 19-én fejezik majd be.

Az eső sem akadály

Az előrejelzések szerint idén megússzuk a Szent István-napi vihart: várhatóan kellemes nyári este elé nézünk augusztus 20-án, ami alkalmat ad arra, hogy a szabadból fürkésszük az eget és figyeljük a látványosságot. A Nuvu Kft. azonban fel van készülve az esőre is: a termékek vízálló borítással vannak ellátva, így a víz nem okoz problémát, a lövés napján egy kis szélnek pedig kifejezetten örülnek is a szervezők, hiszen a termék okozta füstöt elfújja, így a látvány is szebben látható.

Az időjárást nagyon nehéz kiszámítani, ahogy tapasztaltuk ezt az előző évben is. Az előkészületi munkákat az eső és a vihar kicsit lassítja, de ezekre fel vagyunk készülve. Az eső nem okoz gondot fellövéskor sem, a mi részünkről inkább azt sajnáljuk, ha a kilátogató nézők nem élvezhetik annyira a tűzijátékot az időjárás miatt

– árulta el Kotasz Gergő, hozzátéve, hogy folyamatosan kapják az értesítéseket, hogy milyen idő várható és az operatív törzs ülésezik a tűzijáték napján is, hogy ha valamilyen időjárási veszély van, akkor értesítse őket és a nézőket is.

„Ha pedig a show közben történne valami, akkor egy gombnyomásra leállítható a tűzijáték teljes egészében vagy részenként is. A kilátogatók és a TV készülék előtt lévő nézők biztosan szemet kápráztató látványt fognak látni és reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog!"– zárta gondolatait a szakember.

Bemutatjuk a tavalyi tűzijáték tervezői animációját: