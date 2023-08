Augusztus 14. hétfő: ma van a Sziget Fesztivál utolsó előtti napja

Augusztus 10-én kezdődött és augusztus 15-ig tart a Sziget Fesztivál, ma van tehát az utolsó előtti nap.

Az idei Sziget Fesztiválon is sokan vannak – Fotó: Metropol

Az idei év sem telhet el Magyarország legnagyobb és Európa egyik legjelentősebb zenei-összművészeti fesztiválja, a Sziget nélkül. A Hajógyári-szigetet a világ minden részéről összesereglett színes közönség és változatos programkínálat jellemezte az elmúlt napokban. A koncertek mellett cirkuszi és színházi előadások, workshopok és kiállítások várták a kikapcsolódni vágyókat. Nem lesz ez másként ma sem, amikor az est két fő műsorszáma az új-zélandi Lorde, valamint az amerikai Macklemore koncertje lesz.

35 éve halt meg Enzo Ferrari

Enzo Ferrari húszéves korában autóversenyző lett, de már 1938-ban megvált az Alfa Romeo vállalattól, és saját autógyárat alapított. Az 1950-es Grand Prix-n már saját tervezésű autót indított. Azóta páratlan rekordgyőzelmek és sok csalódás követte egymást, de a Ferrari napjainkban is az egyik legismertebb és legnépszerűbb autó. Enzo Ferrari olasz versenyautó-tervező, a Ferrari autógyár alapítója 35 évvel ezelőtt, 1988-ban hunyt el.

Ma ünnepli 56 éves születésnapját Halle Berry

Halle Berry 1966-ban született az Ohio államban található Clevelandben. Színészi karrierjét megelőzően szépségversenyeken szerepelt, az 1986-os Miss USA szépségverseny második helyezettje lett, és ezt követően a Revlon kozmetikai cég reklámjaiban szerepelt. Első filmjében, a Dzsungellázban máris nagy sikert aratott Samuel L. Jackson partnereként. A ’90-es években olyan alkotásokban tűnt még fel, mint Az utolsó cserkész, A Flintstone család és a Tűzparancs. 2000-ben az X-Men – A kívülállók Ciklonjaként láthatták a nézők, egy évvel később a Szörnyek keringőjéért Oscar-díjjal jutalmazták. 2002-ben Bond-lányként mutatkozott be a Halj meg máskor című filmben Pierce Brosnan oldalán. A 2004-ben megjelent Macskanőért Arany Málna-díjat kapott, amit filmes körökben Citrom-díjként is emlegetnek. Ez az Oscar-díj ellentéte, azaz a legrosszabb filmes teljesítményért járó „elismerés”.

Ma lett 77 éves Steve Martin

1945. augusztus 14-én a texasi Wacóban született Steve Martin. Már a hatvanas évek elején elkezdett televíziótársaságoknak dolgozni mint író. Már a kezdetekkor hatalmas sikereket aratott, az egyik műsorért megkapta az Emmy-díjat is. Az évtized vége felé már egyre gyakrabban lépett fel tévéshow-k-ban. A The Tonight Show-ban is számtalanszor szerepelt, majd az itt szerzett népszerűséget kihasználva országos turnéra indult, és sok-sok ezer nézőt lenyűgözött poénjaival.

A hetvenes évek végén fordult érdeklődése a játékfilmek felé, íróként és színészként is számtalan filmet jegyzett azóta. Elnyerte a New York-i filmkritikusok díját, és komoly sikert aratott a Cyrano-feldolgozásával, a Roxanne-nal. A film, amelynek ő volt a forgatókönyvírója is, megkapta a legjobb forgatókönyv díját, és a Los Angeles-i filmkritikusok Steve Martinnak ítélték a legjobb férfi főszereplőnek járó kitüntetést is. Színdarabjait számos színház tűzi műsorára Amerika-szerte.

111 éve született Oppenheimer

1912-ben született Frank Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer amerikai fizikus, az atombomba egyik kifejlesztőjének öccse. Mindkettőjüket tisztázatlan kommunista kapcsolatokra hivatkozva eltávolították a közélettől és jelentősen korlátozták kutatási lehetőségeiket a háború után.

Ma van a barlangászok világnapja

Ezen a napon hunyt el balesetben Marcell Loubens barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői 1952 óta, azaz majd 71 éve.

Itt adhatsz ma vért Budapesten

Augusztus 14-én, hétfőn az alábbi helyeken adhatsz vért:

reggel 7 és este 19 óra között a XI. kerületben a Karolina úton a Közép-magyarországi RVK Intézetben,

dél és este 18 óra között a VI. kerületben a Váci úton, a WestEnd bevásárlóközpontban,

dél és este 18 óra között a XIV. kerületben az Örs vezér terén, a Sugár Üzletközpontban.

További helyszínekért és a véradáshoz szükséges információkért látogass el a véradás.hu oldalra.

Hétfőn folytatódik a kánikula

Augusztus 14-én, hétfőn folytatódik a nyaralóidő, méghozzá sok napsütéssel. A nappali hőmérséklet az ország több pontján akár még a 37 Celsius-fokot is elérheti. Az erősödő nappali felmelegedés a déli országrészekben forróságot is tartogathat – írja a Köpönyeg.