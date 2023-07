Óvakodj ettől a növénytől: égési sérülést, vakságot okozhat!

Magyarország nyugati régiójában jelent meg a kaukázusi medvetalp, ami egy igen veszélyes növény. Az égési sérüléseket és a szembe kerülve akár vakságot is okozó növényt Zalaegerszeg egyik városrészében, Botfán látták, ráadásul egy olyan területen, ami közel van a kedvelt turistaútvonalakhoz. Minderről egy a város eseményeivel foglalkozó portál, az Egerszegihirek.hu számolt be.

Már egy minimális érintés is égési sérüléseket okozhat a kaukázusi medvetalppal (Fotó: akslocum)

Ha itt megjelent, várható, hogy máshol is felbukkan. Túrázás közben vigyázni kell, hogy ne érjenek hozzá, mert egyéni érzékenység alapján (amit nem tudunk magunkról) egészen komoly égési sérülésszerű bőrtüneteket okozhat a vele való érintkezés.

– tudatta dr. Illyés Zoltán biológus a városi portállal, majd arra is kitért, hogy ha Zalaegerszegen megjelent ez a növény, akkor simán elképzelhető, hogy az ország más területein is feltűnik majd, ahogyl ez megtörtént már Keszthelyen és Hévízen is. Külön hangsúlyozta a szakember, hogy mindenki legyen nagyon óvatos az erdős, fás helyeken, és ha kaukázusi medvetalpat lát, ne közelítsen ahhoz.

Szembe kerülve könnyen vakságot okozhat ez a növény (Fotó: Gerrit Lammers)

A kaukázusi medvetalp keserítette meg az életét annak a magyar családnak, akiknek az 5 éves gyermeke járt pórul néhány éve. A gyermek édesanyja, Évi a Ripostnak mesélt a velük történtekről. A kisfiú az édesapjával gombászni volt a Felső-völgyi útnál lévő erdősben, ahol a növényt megérinthette. Másnap még nem volt ennek látható jele, csak egy apró piros folt a fiúcska kezén, így elengedték az óvodában.

„Nagy baj van, a gyermeknek nem csak hólyagos a keze, de borzasztóan fáj is neki!” – tudatta az óvónő az édesanyával

Azonnal mentünk érte, a bőrgyógyászat pedig elmondta, nem allergia, hanem egy növény okozta a bőrelváltozást, ám azt még ő sem tudta pontosan megmondani, hogy melyik gaz csinálhat ilyet!

– idézte fel Évi, aki elmondta, ahelyett, hogy enyhültek volna a tünetek, minden még sokkal rosszabb lett. Öt nap maga volt a pokol a család számára, mert addig nem javult a kisfiú állapota.