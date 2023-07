Sikeres volt az agrárpetíció, az Országgyűlés törvényben tiltotta meg a földadó kivetését

A közlemény szerint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása szeptember 1-től lép hatályba, amelynek értelmében a települések önkormányzatai nem vethetnek ki adót termőföldre, a termőföld tulajdonjogára és a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogra.

A módosító javaslatot május 19-én Nagy István agrárminiszter, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, valamint Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója közösen nyújtották be a Magyar Országgyűlés számára - tették hozzá. Emlékeztettek, hogy a földadó kérdésének rendezése azután vált szükségessé, miután Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere földadót vetett ki saját településén, és több baloldali polgármester is elkezdte ezt a gyakorlatot követni.

Fotó: Mogyoróssy Márton/Miniszterelnöki Kabinetiroda

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége tavaly decemberben petíciót is indított a földadó bevezetése ellen, amelyet több mint 120 ezren írtak alá.

A közlemény szerint Nagy István agrárminiszter a módosító törvényjavaslattal kapcsolatban elmondta, hogy meghallották a gazdatársadalom kérését és meg is tették a szükséges lépéseket. A magyar kormány és a gazdák szövetsége "tűzben edzett", ezért most és a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy a gazdálkodók nyugodt és stabil körülmények között végezhessék feladataikat. A magyar gazdák a háború, a szankciós energiaválság és az aszály mellett is folyamatosan helyt állnak, ezért nem plusz teherrel kell nehezíteni munkájukat, hanem segítséget kell nyújtani számukra és köszönettel lenni feléjük - írták.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs szerint Magyarország kormánya figyelembe vette a több mint 120 ezer aláírást és a vártnál hamarabb fogadta el a magyar Országgyűlés azt a törvénymódosító javaslatot, amely a gazdákat tehermentesíti egy újabb adófizetés alól. "A gazdákat nem megsarcolni, hanem támogatni és segíteni kell, hiszen a magyar lakosságot folyamatosan jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel látják el" - fogalmaztak a közleményben.

Jakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke hasznosnak ítéli a mostani módosítást, hiszen Magyarország kormánya a gazdaszervezetekkel együtt dolgozva úgy alkotta meg a jogszabály módosítást, hogy a jövőben semmilyen módon ne lehessen megadóztatni a gazdák által művelt és használt földet. "Soha többet földadót!" - a petíciójukban ezt kérték és a kormány meghallotta kérésüket.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója fontosnak tartja, hogy a magyar gazdák tudják, kitől mire számíthatnak a közéletben - közölték.

A baloldal képviselői még a földadóval kapcsolatos vita során is elmondták, hogy a földet meg kell adóztatni és ezt általánossá kellene tenni.

"Ebből is látszik, hogy a baloldal képviselői nem a gazdák oldalán állnak, érdekeiket nem képviselik sem Budapesten, sem Brüsszelben. A főtanácsadó szerint köszönet illet mindenkit, aki a törvénymódosításban részt vett: Magyarország kormányát, az Agrárminisztériumot, a gazdaszervezeteket és természetesen a magyar gazdákat" - olvasható a KTK közleményében.