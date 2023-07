Reggae-fesztivál kezdődik ma Lakitelken

Reggae Camp Fesztivál kezdődik Lakitelken

2023. július 25–29. között rendezik meg a Reggae Camp Fesztivált Lakitelken. Idén a hazai reggae erők képviselőit, magyar zenekarokat és honi soundokat, MC-ket, szelektorokat, előadókat hívták meg a fesztiválra.

Fotó: Facebook

A nagyszínpad fellépői:

Július 26.

Red Eyes

Burkus König

Kemonication Band

Sena Dagadub

Július 27.

StabilFrazír

Re-G

Copy Con & the Reggae Express Band

G Ras & The Planeteerz

Július 28.

Sin Seekas

Sky Fanatic

Tigris

Manaky

Július 29.

Kugler

A Láma Dalai

Pannonia Allstars Ska Orchestra

Superior

Ladánybene 27

5 éve halt meg Szepesi György

Fotó: Magyar Nemzet

96 éves korában, 2018. 7. 25-én elhunyt Szepesi György, rádiós sportkommentátor. 1945-től dolgozott a Magyar Rádiónál. Londontól Londonig, azaz 1948-tól 2012-ig közvetített az olimpiákról, a labdarúgó-világbajnokságokon 1945-től 2010-ig dolgozott. Ő közvetítette 1953. november 25-i, az évszázad mérkőzése néven emlegetett magyar–angol 6:3-as meccset, amelyen a magyarok legyőzték az otthonában 90 éve veretlen Angliát. 1978–86-ig az MLSZ elnöke 1982–94-ig a FIFA vb-tagja 1995-ben megkapta a NOB Olimpiai Érdemrend ezüst fokozatát 1995-től a XIII. kerület díszpolgára 2004-ben Prima Primissima díjat kapott, 2005-től Budapest díszpolgára.

A legendás Aranycsapat a tizenkettedik játékosának választotta.

77 éve hajtották végre az első víz alatti kísérleti atomrobbantást

1946. július 25-én a Bikini-szigeteknél végrehajtották az első víz alatti, kísérleti atomrobbantást. A robbanás hatalmas radioaktív vízoszlopot dobott fel. Az amerikaiak japán, német, és szolgálatból kivont amerikai hadihajókat helyeztek el a tengeren, mintha épp csatát vívnának. A robbanás kilenc próbahajót elsüllyesztett. A szándékosan lőszerrel és üzemanyaggal feltöltött hajók azóta is szennyezik a vizet.

További teszteket végeztek 1954–1958 között, melyek közül néhány termonukleáris volt. A bikini fürdőruhát is erről a szigetről nevezték el, az alakja miatt.

Várják a véradókat!

A mai nap, július 25-én is különféle helyszíneken várják a véradókat Budapesten. Ilyenkor, a nyári időszakban különösen fontos, hogy többen is aktiválják magukat, ugyanis a vérkészletek száma ilyenkor kevesebb, mint az év más időszakában.

12–18 óráig

Campona Bevásárlóközpont

Cím: 1222. Budapest, Nagytétényi út 37–43.

7–19 óráig

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

Cím: 1113 Budapest, Karolina út 19–21.

12–18 óráig

Sugár Üzletközpont II. emelet

Cím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Akár jégeső is lehet ma, jobb, ha esernyővel vágsz neki a napnak

Kedden hullámzó hidegfrontra számíthatunk, a fővárosban erős széllel, csapadékkal és lehűléssel. A napos időszakok mellett erősen megnövekszik a felhőzet és többfelé, több hullámban kell számítani heves záporokra, zivatarokra. Nagy eséllyel lehet felhőszakadás, jégeső, szélrohamok kíséretében. Ma 22-30 fok közötti hőmérséklet várható, a lehűlést több napig élvezhetjük a kánikula után.

Jó lesz vigyázni az utakon Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Erősödik a pollenterhelés

A csalánfélék pol­len­kon­cen­tráci­ó­ja országszerte magas, a pázsitfűféléké közepes tartományban alakulhat. Alacsony-közepes szinten lehet jelen az útifű és a kenderfélék virágporának mennyisége. Többfelé már megjelentek a levegőben a parlagfű és az üröm pollenszemei, koncentrációjuk még alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma országszerte nagyon magas szintet érhet el.

Közlekedésmeteorológia

Környezetünkben vizessé, csúszóssá válhatnak az utak, az intenzívebb gócokban vízátfolyások, jégeső, akár 90-100 km órát elérő széllökések nehezíthetik a közlekedést.

Forgalomkorlátozás a Belvárosban

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az V. kerületben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos megállni: 2023. július 25-én 8 órától 14 óráig a Budapest V., Apáczai Csere János utcában (Eötvös tér és a Wekerle Sándor utca között), a hotel oldalában nyolc autó részére fenntartott helyen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Filmforgatás miatt forgalomkorlátozás Terézvárosban

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. július 24. és július 28. között Budapest VI. kerületében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Lezárják:

2023. július 25-én és 26-án 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

Szobi utcát a Teréz körút és az Eötvös utca között,

Kármán utcát.

Időszakosan lezárják:

2023. július 25-én és 26-án 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

Eötvös utcát a Szobi utca és a Podmaniczky utca között.

Egzotikus és ritka papagáj a jácintkék ara Fotó: Vaclav Matous

Új röpdében láthatjuk a jácintkék ara papagájokat

Mától látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykertben a megújult jácintkék ara röpde. A Dél-Amerikában honos és szülőföldjükön ritkulóban lévő papagájfajtát, az állatkert nagy sikerrel szaporítja. A röpde felújítását az állatkert egyik régi örökbefogadójának köszönheti, néhai Virághné Szamosi Judit szakpszichológus ugyanis végrendeletében adományozott az intézménynek. Miután kedvencei a papagájok voltak, ezért az állatkert a jácintkék arák férőhelyének korszerűsítésére használta fel az összeget. Az egzotikus arák elhelyezésére szolgáló komplexum eddig egy tíz éve saját erőből épített röpdéből, illetve a közönség számára nem látogatható, elkülönítő röpdékből állt. Ezt a komplexumot korszerűsítik most. Az új bemutató röpde már elkészült, ősszel pedig a munka a kulisszák mögötti terek fejlesztésével folytatódik.

A Széchenyiben ez lesz utolsó vetítés júliusban Fotó: Nagy Zoltán

Széchenyi fürdő: Filmekbe merülve

A nyári hőségben nincs is hívogatóbb program, mint egy medence partján ejtőzni vagy megnézni egy könnyed filmet valamelyik szabadtéri moziban. A Széchenyi fürdő ötvözte a két élményt, így július 25-én a Yesterday című filmet vetítik, 21 órai kezdéssel. A fürdő ezen a napon 23.00 óráig tart nyitva.

Fergeteges a latin zene Fotó: facebook

Elsa Valle & The Bakary Trio a Budapest Jazz Clubban

A népszerű énekesnő a Bakary Trióval kiegészülve legismertebb szerzeményeit mutatja be, azonban az afro-kubai gyökerek által ihletett dalok ezúttal új köntösben jelennek meg. Az egyedi hangzáshoz az effektezett gitár és a dob teremti meg a zenei alapot, az autentikus énekhangot kísérve. Zenéjük latinos, pezsdítő, a fiatal instrumentalisták a legnagyobb erőbedobással játszanak, Elsa pedig a tőle megszokott vibráló kisugárzással teremt forró hangulatot.

Szilvay Kornél összesen 39 találmányára kapott szabadalmi oltalmat Fotó: sopron media

Hős volt a magyar tűzoltóparancsnok

1890. július 25-én született Szilvay Kornél magyar gépészmérnök, tűzoltó ezredes, Budapest egykori tűzoltóparancsnoka. Szilvay elévülhetetlen érdemeket szerzett Magyarországon és nemzetközi szinten is, hiszen ő találta fel a tűzoltáshoz használt szárazoltó eljárást és a szükséges eszközöket. A szárazoltásnál víz helyett por vagy hab lett szerte a világon az oltóanyag. Mint feltaláló, Szilvay Kornél 39 találmányára kapott összesen szabadalmi oltalmat. Az első 1914-ben egy villamos hálózatról működtethető gépjármű-indítókészülék volt, amelyet a fővárosi önkéntes tűzoltóság által rendszerbe állított Magirus gyártmányú gépjárműfecskendőnél alkalmaztak. Tűzoltói pályafutása során több ezer oltást vezetett, amelyek közül kiemelkedik a budapesti Szent István Bazilika kupolatüzének vízkármentes oltása 1947-ben. Szilvay 1957 szeptember 8-án, halt meg, 67 éves korában.

152 évvel ezelőtt, ezen a napon szabadalmaztatták a WC papírt

Az amerikai Seth Wheeler 1871. 07. 25-én jegyeztette a toalett papírt. A tekercses kivitelt is az ő nevéhez fűződik, amelyet 1883-ban szabadalmaztatott. majd a New York állambeli Albanyban alapított cége (Albany Perforated Wrapping Paper Co. ) volt az első gyártó. Kezdetben csak az Egyesült Államokban ismerték, majd átterjedt Nyugat-Európára is, ahol kizárólag a tehetősek használták. A többiek mosakodtak vagy kukoricacsuhét használtak.