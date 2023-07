Megkéselték a sportorvost, aki 300 tornászlányt molesztált

Larry Nassart azután ítélték életfogytiglanra, hogy kiderült: sportorvosként több száz fiatal tornászlányt, köztük az amerikai tornászválogatott legjobbjait és olimpiai érmeseket is molesztált. Büntetését egy floridai szövetségi börtönben töltötte, ahol vasárnap megkéselték.

Fotó: Max Sky / Shutterstock

Egy másik rabbal került összetűzésbe, ennek során a hátán és a mellkasán érték szúrások. A hatvanéves férfit stabil állapotban vitték kórházba. Hogy elítélt társához hogyan kerülhetett fegyver, egyelőre nem tudni, de a The Guardian szerint a Coleman fegyintézet személyzetének túlterheltsége is közrejátszhatott az incidensben.

A Michigani Állami Egyetemen 2017-ben robbant ki a botrány: diákok és volt diákok azzal vádolták az ottani tornászcsapat orvosát, hogy éveken keresztül szexuálisan zaklatta őket, és többeket meg is erőszakolt. Legalább 300 fiatal nő esett áldozatául, köztük ismert olimpikonok is. A férfit végül háromszor is elítélték: gyermekpornográfiáért, kiskorúak kárára elkövetett szexuális támadások miatt és nemi erőszakért, mindegyik vádponttal kimerítve a maximálisan adható börtönbüntetést.

Az ügyben számos kártérítési per is indult. A Michigan Állami Egyetem, amelyet azzal vádoltak, hogy több éven át tétlen maradt Nassar ügyében, félmillió dolláros kártérítést fizetett a több mint háromszáz áldozatnak, míg az amerikai olimpiai és paralimpiai bizottság 380 millió dolláros kártérítésbe egyezett bele. Tavaly pedig az aranyérmes Simone Biles és tornásztársai is több mint egymilliárd dolláros kártérítési pert indítottak az FBI ellen, amiért a bűnüldöző szerv nem vetett véget a sportorvos ténykedésének, miután bejelentéseket kaptak bűncselekményeiről.