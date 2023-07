Ekkor robban be újra a kánikula, brutális, hogy meddig fog tartani

A nyaralók legnagyobb örömére az előrejelzések szerint már a hétvégén berobbanhat az igazi banánérlelő kánikula. Ismét nagy esély van arra, hogy elrendelik a hőségriadót. A koponyeg.hu prognózisa szerint szombaton már 28 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála, míg vasárnap már 30 fok várható, hétfőn pedig már 31.

Fotó: Metropol

A met.hu előrejelzése szerint azonban hétfőn, július 10-én már 31-36 fok is lehet, keddre és szerdára pedig akár 37 fok is. Persze legjobban az érdekel most mindenkit, hogy ez az újabb hőhullám mennyire lesz tartós. Nos, az idokep.hu prognózisa szerint legalább két hétig tarthat ez az afrikai időjárás, ugyanis leghamarabb július 22-én kezdhet csökkenni a hőmérséklet, ám akkor sem fogunk fázni. Azon a hétvégén már előfordulhatnak záporok és zivatarok, ám még mindig 30-31 fokot mérhetünk. Ezt követően a hónap végéig 27-30 fokos időben lehet részünk.

Ha igaznak bizonyulnak az előrejelzések, az előttünk álló két hét lehet talán a legalkalmasabb időszak azoknak, akik hazai vízparti nyaralást terveznek.