Megtörték a csendet: szívszorító szavakkal búcsúzott apjától a Titán áldozatának magyar származású fia

Mint arról a Metropol is írt, több család élete derékbe tört a Titan merülőkapszula tragédiája után. Ismeretes, a merülőhajóban öt ember utazott a mélybe, hogy lássák a Titanic roncsait: a pakisztáni milliomos család két tagja, Shahzada Dawood és 19 éves fia, Suliman; a haditengerészeti legenda, a francia parancsnok, Paul-Henri Nargeolet; a kapszulát is üzemeltető cég, az OceanGate vezérigazgatója és egyben a kabin kapitánya, Stocktom Rush; és a milliárdos kalandor és üzletember, a brit Hamish Harding.

Fotó: MTI/AP/OceanGate Expeditions

Harding halála után családja mély gyászba és némaságba fordult: felesége, Linda mellett két felnőtt fia, Rory és Giles is hallgatott a tragédia óta, ahogyan két nevelt gyermeke, a Linda előző házasságából született Laurena és Brian Szasz is. A magyar származású Brian azonban egycsapásra világhírű lett, miután nevelőapja eltűnése után először egy rockkoncerten mulatott, majd egy Only Fans modellel flörtölt nyilvánosan a közösségi médiában. Bár később minden posztját megmagyarázta, majd édesanyja kérésére le is törölte, egy fél világ haragját zúdította a saját nyakába, így ezután hiába bizonygatta, mennyire közel állt nevelőapjához. Ezek után édes- és mostohatestvéreihez hasonlóan ő is némaságba vonult, csupán Harding eltűnése után pár nappal írt rövid közleményt, melyben elmondta, hogy aludni is képtelen, annyira aggódik nevelőapjáért:

- Ez az egész egy rémálom, különösen az, amit Hamish átélhetett lent. Napok óta nem aludtam - írta Instagram történetében akkor a férfi.

Hamish Hardingot fiai a legjobb apának tartották, mind rá akarnak hasonlítani - Fotó: AFP

A Titán legénységét június 22-én nyilvánították halottá, nem sokkal később pedig a kapszula roncsait is megtalálták. Harding családja egészen eddig nem kommentálta a történteket, azonban a család fiúgyermekei hosszas hallgatás után végül búcsúközleményt adtak ki. A szívszorító írást a férfi fiaiként írták alá, így vélhetően ebben a magyar származású nevelt fia is benne volt. Búcsújukban a világ legjobb édesapjának nevezték Hardingot:

Apám kitartó, szorgalmas üzletember volt, de ami a legfontosabb, a legjobb apa, akit valaha is kérhettem

- írták. Hozzátették: szeretnének édesapjukra hasonlítani:

Többet inspirált minket, mint bárki más. Olyan dolgokra tanított, amelyeket soha nem felejtünk el, ő jelentett nekünk mindent. Bárki, aki valaha is találkozott vele, tisztelte a humorát, munkabírását és nagylelkűségét. Ha már csak a felét elérjük annak, amit ő, sikeres embernek mondhatjuk magunkat. Apa elment, de soha nem felejtjük el

- írták.

Nemcsak a családnak és nekünk fog hiányozni, hanem mindenkinek, akinek volt szerencséje találkozni vele. A világ sokkal kevesebb lett nélküle

- tették hozzá.