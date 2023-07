„Áldjon meg titeket a jóisten!” – a buszon lett rosszul Ilona, mindenki a segítségére sietett

„Kezem-lábam remegett” – kezdte a Metropolnak Góman Ilona. A 28 éves péceli nő éppen fiatalkorú rokonával tartott a 169E jelzésű busszal az Örs vezér terére, hogy vásároljon, amikor hirtelen rosszul lett. Erős nyomást érzett a mellkasában, majd szédülni kezdett. Végül mentőt kellett hívni hozzá, ami kórházba vitte.

Ilonával még sosem történt hasonló, érthetően rettenetesen megijedt – Olvasói fotó

Vásárolni szerettünk volna, ezért buszra szálltunk és elindultunk az Örs vezér terére

– folytatta. „Most is rengetegen voltak a buszon, ráadásul meleg is volt. Végül is nem foglalkoztunk ezzel, hiszen zenét hallgattunk, utaztunk. Aztán egyszer csak rám jött egy rosszullét. Nyomást éreztem a mellkasomban, nem kaptam levegőt és megszédültem. Először próbáltam elterelni a gondolataimat, de nem sikerült, ezért előrementem, és szóltam a sofőrnek, hogy baj van, rosszul vagyok.”

A sofőr azonnal félreállt, és leszállt Ilonával együtt a buszról.

Nagyon rosszul voltam. A sofőrön kívül leszállt még két péceli is, egy hölgy és egy férfi, ők hoztak nekem vizet. A férfi megmosta vele az arcomat és a nyakamat, majd megitatott. Ijesztő volt az egész, hiszen kezem-lábam remegett. A sofőr pedig telefonált a mentőknek

– folytatta.

Végül az összes utast át kellett terelni egy másik buszra.

„A sofőr mondta mindenkinek, hogy szálljanak le, mert neki kötelező ittmaradnia velem. Éppen ezért átterelte a tömeget egy másik buszhoz, ami továbbvitte az utasokat. Ahol álltunk, ott volt egy irodaház, az ott lévők is nagyon kedvesek voltak, ugyanis hoztak ki nekem széket, amire rá tudtam ülni. Aztán nemsokára meg is érkezett a mentő, ami elvitt a kistarcsai kórházba.”

Kiderült, hogy Ilonának pánikrohama volt.

Amikor beértünk a kórházba és megvizsgáltak, azt mondta az orvos, hogy pánikrohamom volt

– mondta. „Velem sosem történt még ilyen, így ezen nagyon meglepődtem. Azóta is kicsit félek, ha felszállok a buszra, hogy újra előfordul…”

Ilona szeretne üzenni a lapunkon keresztül azoknak, akik segítettek neki.

„Remélem, magatokra ismertek! Azt szeretném mondani csak, hogy: Áldjon meg titeket a jóisten!” – zárta.