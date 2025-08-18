Felcsaptak a lángok Bagod és Zalacséb között, a vasúti forgalom is leállt

A tűzoltók több ponton oltják a lángokat.
Több ponton ég az aljnövényzet Bagod és Zalacséb között, a vasúti töltés mellett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat, amelyeket a bagodi temető közelében már megfékeztek. A helyszínre kiérkeztek a lenti hivatásos tűzoltók is. A munkálatok idejére a vasúti forgalom leállítását kérték - írja a Katasztrófavédelem.
