Kiderült, ezért került Gáspár Laci kórházba

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, kórházi ágyból jelentkezett be Gáspár Laci. A magyar énekes akkor még nem árulta el, hogy mi történt vele, de most kitárulkozott a nagyvilág előtt.

Gáspár Laci / Fotó: YouTube

„Elmesélem, hogy mi volt, és nem csak azért, mert sokan kérdeztétek, hanem mert szerintem sok ember lehet hasonló helyzetben, és ezzel talán másoknak is segíthetek” – kezdte hosszú bejegyzésében Gáspár Laci, aki, mint kiderült, egy éve gyomorpanaszokkal küzdött, de nagyon félt a gyomortükrözéstől és végbéltükrözéstől.

Gáspár Laci kivárt, hátha elmúlik, de csak egyre rosszabb lett. A refluxa is olyan erőssé vált, hogy már az éneklésben is zavarta, így komoly döntésre szánta el magát. Kivizsgáltatta magát, ami kiderítette, hogy polip van a vastagbelében, amit, ha nem távolíttatott volna el, később baja is származhatott volna belőle.

„Úgyhogy kaptam egy következő időpontot, és ezen a héten sikeresen el is távolították! Endószkóposan, altatásban, egyáltalán nem éreztem semmit, aludtam egy jót, utána sem éreztem fájdalmat! Azóta jól vagyok! A lényeg, hogy nem kell félni! A tápcsatornai elváltozások különböző vállfajai népbetegségek! A szűrés azért lenne nagyon fontos, mert amíg ezek a problémák könnyen gyógyíthatók, addig szinte tünetmentesek, utána viszont komoly egészségügyi kockázatot jelentenek!” – hívta fel a figyelmet Gáspár Laci.