Tarlós István: A budapesti lakógyűlés nem legitim, Karácsony Orbánnak írt levele pedig primitív csúsztatás

A „sarcpolitika” nem jogi terminus technicus. A „sarcpolitikát” előbb amúgy is teljes körű, nem pedig szelektív számításokkal kellene bizonyítani. A sarc egyébként azt jelenti, hogy haszon. Amennyiben a szolidaritási adó a súlyosan szegény önkormányzatok büdzséjébe kerül, az legfeljebb az adott település egész közösségének a haszna. Az mitől sarc? A „sarc” értelmezéséhez azt is meg kell vizsgálni – például az ÁSZ-nak -, hogy mennyit költött önként vállalt feladatokra a főváros esetleg törvénysértő módon a kötelező feladatok rovására. Az is számítás kérdése, hogyan alakult az iparűzési adó mértéke, ami végülis átengedett adó. Az is kérdés, mennyi forrás állt összességében a főváros rendelkezésére. 2020-ban például jóval nagyobb főösszegű költségvetést tudtak alkotni, mint a 2019. évi volt