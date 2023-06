Végre kikerült az ÁSZ-jelentés: így működött a dollárbaloldal

Közel 1,7 milliárd forintot költött el Márki-Zay Péter egyesülete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom a választási kampány idején – állapította meg az Állami Számvevőszék vizsgálata. Az ellenőrző szerv részjelentése több mint száz példával igazolja, hogy a jórészt külföldről érkezett pénzek valójában a baloldali pártok kampányára mentek. A választási rendezvényükre való buszoztatástól az eredményváróig, a kampányfórumoktól az sms-küldésig, a hirdetésektől a szórólapokig szinten minden kampányműfajra jutott pénz a guruló dollárokból. Egészen abszurd, hogy a függetlenségről szóló nemzeti ünnepen a baloldal a megemlékezésének akár 90 százalékát (!) külföldről érkező forrásból fizethette.

Dollárokkal vastagon kitömve...

Jellegzetes a tavalyi kampányból a baloldal – végül ellenük fordult – kampánydala, „A hatalom a népé” története. Az Állami Számvevőszék lapunk birtokába került jelentése szerint ennek videóklipjéhez a statiszták szervezése, illetve a dal „színpadi megszólaltatása” 853 440 forintba került, és Márki-Zay Péter mozgalma fizette. Nemcsak a nóta érkezett tehát az Egyesült Államokból, Patty Smith-től, hanem a megszólaltatáshoz szükséges pénz is. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor a baloldal politikája kapcsán korábban úgy fogalmazott, hogy „aki fizeti a számlát, az rendeli a nótát”.

Mindez csak egyetlen példa a 117-ből, amely az Állami Számvevőszék részjelentésének VI. számú mellékletében szerepel. Hosszan, oldalakon keresztül taglalja az ellenőrző szerv, hogyan költötte el Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt szervezete a baloldal tavalyi választási kampányára a pénzeket. Az már korábban világossá vált, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom külföldről, Karácsony Gergely tanácsadójának, Korányi Dávidnak a szervezetétől, az Action for Democracy-tól 1 848 603 106 forintot kapott.

A teljes, a baloldal által külföldről kapott pénzösszeg a Nemzeti Információs Központ szerint a négymilliárd forintot is meghaladja.

Most a tengerentúlról kapott több mint 1,8 milliárd forint meghatározó részének felhasználásának módjára is fény derül, a Magyar Nemzet cikksorozatban fogja részletesen ismertetni, mi mindenre, és kinek mentek pontosan a guruló dollárok.

Információik szerint a részjelentés megállapította, hogy a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd „a választási kampányban a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét figyelmen kívül hagyta, a törvényi előírásokat megkerülte a közös kampányuk finanszírozása, a kampányköltések mértékének korlátozása és a kampányelszámolás tekintetében.” Az ellenőrző szervezet szerint mivel a hat párt és a Márki-Zay-féle MMM a kampányban közös rendezvényeket tartott, közös plakátokat, közös logót és egységes választási szlogeneket használt, ezért az MMM „kampányhoz kapcsolódó tevékenysége és költései alkalmasak voltak a választási kampány és a választások befolyásolására”.

Így aztán az ÁSZ megállapítja, hogy „a hatpárti összefogásban részt vevő pártok a kampányköltésekre előírt törvényi korlátozást nem tartották be, a hat párt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom együttesen több mint 1 683,3 M forinttal többet költött a választási kampányra az engedélyezett összegnél”.

Az ÁSZ ugyanakkor leszögezi, hogy ez csak részjelentés, és további vizsgálatokat folytat. Azaz, az említett összeg akár még nőhet is.

Az Állami Számvevőszék részletesen is feltárta a baloldal – külföldről finanszírozott – kampányköltéseit. Így kiderül, hogy 860 millió forintot fizettek ki sms-kampányokra, automatizált telefonhívásokra és közösségi médiában megjelenő hirdetésekre, adatbázis-építésre és -kezelésre. Ezek azok a tevékenységek, amelyeket a Gyurcsány–Bajnai-kör emberei által működtetett DatAdat nevű cégcsoport végzett számukra. Az ÁSZ külön vizsgálta a DatAdat GMBH, azaz a bécsi DatAdat és Márki-Zayék között 2022. március 17-én létrejött megbízási keretszerződést is.

Mindezeken túlmenően a külföldi kampánydollárokból jutott 324 millió forint választási gyűlésekre és kampányrendezvényekre is. 365 millió forintot költöttek választási plakátokra, szóróanyagokra és egyéb kampányeszközökre. Ha pedig ez még nem lett volna elég, közel 133 millió forint elment kiadványokra is, így például a Bödőcs Tibor által reklámozott propagandalapra, a Nyomtass Te Is! című kiadványra, amely lenéző módon a „vidékieket” akarta felvilágosítani.

Az MMM által – jórészt a guruló dollárokból – a baloldal kampányába bevitt közel 1,7 milliárd forint azért is megdöbbentő, mert az úgynevezett kampánylimit, tehát a jogszerűen költhető keret 1,177 milliárd forint volt, és a baloldali pártok legálisan is elköltöttek 1,109 milliárd forintot.

A jórészt külföldi pénzek tehát szinte egy az egyben a költési korlát túllépését jelentik, ami súlyos jogkövetkezményekkel járhat a vonatkozó jogszabályok szerint.

Bár Gyurcsányék és több másik baloldali szereplő tagadta, hogy tudott volna a külföldi kampánypénzekről, ez azért is életszerűtlen, mert a március 15-ei rendezvény esetében valamiért éppen a teljes költések 10 százalékát adták a pártok (LMP, Jobbik, DK), miközben a Márki-Zay-féle mozgalom 69, „gazdasági társaságok” pedig 21 százalékát finanszírozták a teljes összegnek. A „kormányváltó nagygyűlés” költéseit később részletesen, külön cikkben is bemutatják majd, itt és most csak annyit érdemes megjegyezni, hogy összesen 383 173 914 forintba került a baloldal március 15-ei rendezvénye.

Abszurd módon tehát a magyar függetlenségről szóló nemzeti ünnepen a baloldal a megemlékezésének akár 90 százalékát (!) külföldről érkező forrásból fizethette.

Fontos, hogy az ÁSZ megállapítása nyitva hagyja azt a kérdést, hogy mi van a többi, az eddig vizsgált 1,7 milliárd forint feletti, több mint kétmilliárd forintnyi guruló dollárral. Ugyanis „az érintett gazdasági társaságok nem működtek együtt az ÁSZ-szal, és nem szolgáltattak adatot a megkeresés és a törvényi kötelezettség ellenére sem. Emiatt folyamatban van annak vizsgálata, hogy részt vettek-e a választási kampány finanszírozásában, ezzel tiltott támogatást nyújtottak-e a hatpárti összefogás közös kampányához”.

Emlékezetes, hogy a Magyar Nemzet az elmúlt hetekben több tucatnyi cikkben mutatta be, hogy bár a baloldal elbukta a tavalyi választásokat, egy sor tanácsadójuk, intézőjük, kutatójuk és háttéremberük nagyon sok pénzt keresett a kampányon.