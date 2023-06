Megrázó részletek: A HÉV-baleset a járművezető életét is megváltoztathatja

Mint korábban megírtuk, csütörtök hajnalban tragikus események zajlottak le Budakalász és Békásmegyer között a HÉV vonalán. Egy fiatal, 20 év körüli férfi a sínek közé feküdt, hogy ott várja meg az érkező járatot. Sajnos már nem tudtak rajta segíteni.

Mostanában többször gázolt a HÉV Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Gyakoriak a HÉV gázolások

A Budapesti Rendőrfőkapitányság még aznap megerősítette a hírt, hogy a férfi életét vesztette, és azt, hogy az esettel összefüggésben nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet, ami már a sokadik hasonló eset volt. Olyannyira, hogy két héten belül ez már a második haláleset, ami a HÉV-hez kapcsolódik. Május 15-én lapunk számolt be elsőként Tibi tragédiájáról, aki egy 17 éves kezdő sofőr volt és autójukkal felhajtott a HÉV síneire, majd elgázolta őket az érkező járat. Tibor a helyszínen életét veszítette, családtagjai életéért pedig jelenleg is küzdenek a kórházban.

A vezető élete is összeomolhat

Sokan abba bele se gondolnak, hogy egy ilyen esetnél nem csak saját életük veszthetik el. A HÉV, vonat vagy bármilyen más közlekedési eszközt vezetők, akár önhibájukon kívül is gázolhatnak el embereket, mint ahogy az utóbbi két esetben is megtörtént. Ezt a terhet, pedig valószínűleg egész életükben magukkal hordozzák majd, ami sokaknál annyira mélyen megmarad, hogy lehet, nem is ülnek többet volán mögé. Új állást, új életet kell kezdeniük.

Azzal a járattal mentem volna melózni, egy másik, utána jövő járattal sikerült elmennem. Még láttam a HÉV-vezetőt. Azt a fájdalmat, ami tükröződött az arcán, nem kívánom senkinek

– írta egy hozzászóló egy békásmegyeri csoportban aki ugyan a balesetet nem látta, de a jármű vezetőjét igen.

Mielőbbi felépülést a traumából a HÉV vezető kollégának!

– kommentelte egy másik férfi, aki szintúgy kiemelte, hogy egy ilyen eset mekkora trauma lehet a vezetőnek.

Sokan támadták az öngyilkost, hogy csak magára gondolt: "Más életét ne nyomorítsa meg" - vélekedett egy hozzászóló.

Nem kell másokkal kib... így egy örök traumát csinált a HÉV vezetőnek.

- fogalmazott határozottan egy csoporttag.

Szegény HÉV-vezető, szörnyű lehet ezzel a tudattal él

- tette hozzá egy másik csoporttag.