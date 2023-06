„Feküdjön a földre!” – videón az akció, 100 milliós drogfogás Szigetszentmiklóson

Egy több héten át előkészített akció keretében elfogott a magyar rendőrség egy kábítószerkereskedőt, akinek otthonában 40 kilogramm fehér port, amfetamint, 6,5 kg marihuánát, és közel negyed kiló fehér rögös anyagot, vélhetően kokaint találtak az egyenruhások. A terjesztéshez is mindene megvolt a gyanúsítottnak: fóliahegesztő gép, kesztyűk, keverőszárak, kanalak és digitális mérlegek is előkerültek a hozzájuk dukáló önzáró tasakokkal együtt.

Kész drogbarlang volt a gyanúsított faházában /Fotó: Police.hu

A lefoglalt drogmennyiség feketepiaci ára közel 100 millió forint – számolt be róla a Police.hu.

K. Attila a gyanú szerint egy olyan drogkereskedői hálózatot hozott létre és működtetett, amelyet előállítóként és elosztóként is a nagyok között tartottak számon idehaza.

A szigetszentmiklósi háza mellett egy csepeli lakással is rendelkezett a saját bevallása szerint alkalmi munkából élő férfi. Ebben az ingatlanban még 2 millió forint, több százezer forintot érő euró, és amerikai dollár, illetve egy többmilliós quad is lefoglalásra került. Volt egy luxusterepjárója is, de azt csak bérelte, úgyhogy azt nem kellett a rendőröknek magukkal vinniük.

A férfi nem tett vallomást. Vele szemben kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya.

Az elfogásáról készült videót itt tudjátok megtekinteni: