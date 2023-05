Újra megtörtént a szörnyűség Szlovákiában: magyar bringás életéért küzdenek

Ahogy azt a Metropol is megírta, április 1-jén úgy elgázolták a felvidéki lányt, Cserepes Erikát, hogy egy ideig az is kérdéses volt, hogy egyáltalán életben marad-e. Az autós az árokban hagyta magára az áldozatot, ő pedig elhajtott. Most egy újabb szörnyű hírről értesültünk Szlovákiából, az áldozat pedig ezúttal is egy magyar bringás.

Fotó: Bánkúti Sándor/Metropol

Ismét rosszul járt egy magyar bringás Szlovákiában, ezúttal azonban nem autós okozta a balesetet. Északi szomszédunkban igen nagy népszerűségnek örvendenek a rózsahelyi bicikliparkok, itt történt a baleset. Szombat délelőtt a Malino Brdo ski&bike parkban egy 52 éves magyar férfi haladt a közkedvelt Kék bársony nevezetű versenypályán, amikor ugyanis felborult a biciklivel, és leesett a járműről – tudta meg a zilinak.sk.

Olyan súlyos sérüléseket szenvedett a férfi, hogy mentőhelikoptert kellett hívni hozzá, mivel azonban a baleset egy hegyoldalon történt, a légi jármű nem tudott leszállni. Ezért aztán a mentősöknek kellett leereszkedniük, és csörlő segítségével emelték fel az áldozatot. Komoly sérülést szenvedett a férfi: alsó és felső végtagjai is megsebesültek, és a nyaka is fáj.