„Ebcsont beforr” – üzente a kórházból az elgázolt és magára hagyott lány

Talán már nincs is olyan, aki ne tudná, hogy ki is Cserepes Erika. A felvidéki lány, akinek mindene a kerékpározás, a mozgás és aki szabadidejében a Bátor tábor önkéntese, és akit kedvenc hobbija közben gázoltak el április 1-jén, majd magára hagytak. A sportimádó nőnek több csonttörése és életveszélyes szervi sérülései is lettek. Csak a balesete másnapján került kórházba, amikor valaki észrevette az árokban őt és a kerékpárját. Óriási küzdő a lány, aki több napig az életéért harcolt és bár sokkal jobban van, mint korábban, még nagyon hosszú utat kell végigküzdenie a gyógyulásáért.

A felvidéki hős lányt és kerékpárját Bajcsnál találták meg az út mentén – Fotó: Szlovák Rendőrség

„Mi mindannyian Erikák vagyunk”

Társadalmi felháborodást okozott a hazánkkal szomszédos országban Erika gázolása, ami a kerékpáros létre irányította a reflektorfényt. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy mi van a lánnyal, hogy bírja, javul-e az állapota. Néhányan úgy gondolták, többet is tehetnek és kerékpárjukra ültek április 9-én, majd több százan összegyűltek Révkomárom főterén, ahonnan útra keltek. Egészen a közeli Érsekújvárig jutott a tömeg, ott pedig a település kórházához hajtottak, majd tapssal és drótszamaraik csengőivel jelezték az épületben lábadozó Erikának, hogy ők mind miatta vannak itt és szorítanak érte.

Egy transzparens remekül összefoglalta a felvonulásunk célját: „Mi mindannyian Erikák vagyunk”, azaz bármelyikünkkel előfordulhatott volna ez a rémséges és elítélendő eset

– fogalmazott Bujna Zoltán, a rendezvény egyik kitalálója és Erika régi sporttársa.

Háromszáznál is több bringás tekert csak Erika miatt – Fotó: Bujna Zoltán

„Jobb és kevésbé jobb napok váltják egymást”

Először üzent az érte aggódó tömegnek Erika, aki hosszan és részletesen írt a kórházi napjairól:

Köszönöm mindenkinek a sok-sok szeretetet és érdeklődést, sokat számít! A 2 helyen eltört medencém miatt 6 hetet kell feküdnöm. Ebből 5 végtelen hét telt el. De »ebcsont beforr«. A helyzetet a vesék és a tüdő komplikálja. Bár lassan csökkentik a gépes rásegítést, folyamatos a tüdőventilláció (a torkomból kivezető cső miatt nem tudok beszélni), és folyadék képződik a mellkasomban (+egy cső a hónom alatt). A dialízist biztosító gép 76 órás ciklusokban működik, utána pihen pár órát a gép, és újra minden. A gipsz lekerült a kezemről. Fekve, de elkezdődött a rehabilitáció – légzőgyakorlatok tüdőtágításra, lábizmok, hogy legyen mi megtartson, ha már talpra állhatok. Rengeteg gyógyszer, napi 2-3× ellenőrzik a vérképem. A személyzet kedves, készséges. Jobb és kevésbé jobb napok váltják egymást, mind fizikailag, mind lelkileg. Rossz a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság a vesék+tüdő miatt.

A lány szavait a Csárda túra kerékpáros Facebook-csoport posztolta ki.