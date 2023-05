Egyszerre fordul rosszra minden: Ezért lesz nehéz napja az allergiásoknak

Pünkösd vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, helyenként gomolyfelhőkkel. Délután, főleg a délkeleti tájakon alakul ki zápor, zivatar. A nappali maximum hőmérséklet 25 Celsius-fok körüli nyárias meleggel kecsegtet.

Az allergia mellett az UV-sugárzás hatásaira is figyeljünk. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

Pünkösd hétfőn a többórás napsütés mellett kelet felől gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan fordul elő zápor, zivatar. A délkeleten fekvő tájakon estefelé zivatarláncolat is kialakulhat heves zivatarokkal. Élénk lesz a keleties szél, de a hőmérséklet maximuma továbbra is 24-26 Celsius-fok között várható.

Elszórtan, akár több helyen törhet ki zivatar, fordulhat elő zápor kedden. A nyárias hőmérsékletű időjárás azonban továbbra is megmarad – írta meg a Köpönyeg.

A nyárias meleggel azonban 3 olyan tényező is előtérbe kerül, melyekre jobb ha odafigyelünk. A mostani időjárás jellemzően nem kedvez például az allergiásoknak.

Az a probléma, hogy a pollenek, a levegőnek, mint közvetítő közegnek a segítségével bejutnak a szervezetünkbe. Így alakulnak ki ugye, a pollenallergiák.

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A meteogyógyász folytatta:

Nemcsak a közvetlen környezetünkben hat ránk a levegő, hanem a nagy magasságban lévő ózon, csökkent mennyisége, nem szűri meg a Napból érkező veszélyes UV-sugárzások terjedését, így azok elérik a Föld felszínét. Most sokkal fokozatosabban kellene védekezni.

Az erős UVA és az erős UVB sugárzás miatt, mely a napokban az ország nagy részén érzékelhető nemcsak a bőrünkre, hanem a szemünkre is vigyáznunk kell. Az ország északnyugati, középső, valamint északkeleti tájain erős, míg az ország délnyugati és délkeleti részein közepes UV-sugárzásra számíthatunk.

Magas UV-sugárzás esetén már a 30-60 perces folyamatos napon tartózkodás is bőrpírt, leégést okozhat. Ilyenkor legalább 15-ös faktorszámú napvédő használata javasolt, és kerüljük a folyamatos napfényt. A közvetlen napsugárzástól és az UV-sugarak egy részétől ruházattal is lehet védeni a bőrt. Ne feledkezzünk meg a gyermekekről sem. Fontos, hogy ők is be legyenek kenve napolajjal, napkrémmel, valamint viseljenek napszemüveget.

Mérsékelt, avagy közepes UV-sugárzás esetén a napsugárzás még nem veszélyes, de ajánlott kerülni az 1-2 óránál hosszabb napon tartózkodást. A bőrpír, avagy leégés hosszabb napozás után jelenhet meg. A leégésre hajlamosaknak ajánlott a 15 faktoros napvédelem. Mindenkinek ajánlott az UVA és az UVB szűrős napszemüveg. Ne csak bőrünket, de szemünket is óvjuk!

A szemünk védelme, a bőrünk védelme és az allergiás tünetek megfelelő kezelése mellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy ideiglenesen fellélegezhetünk a különféle frontok hatásaitól.