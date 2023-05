Rovarcsípés miatt kapott súlyos allergiás rohamot a bringás, telefonja mentette meg az életét

Elképesztő történetről számolt be egy férfi az egyik bicikliseket tömörítő Facebook-csoportban. Mint írta, biciklizni indult a héten, a balatoni kerékpártúrája elején tartott, a füredi hajógyár melletti kerékpárúton tekert, amikor többször is megcsípte néhány rovar. A csípések olyan súlyos allergiás rohamot okoztak nála, hogy azonnali segítségre volt szüksége.

Biciklizés közben csípték meg a rovarok. Illusztráció: Laufer László / Dunántúli Napló

Hétfői balatoni kerékpártúrám elején, a füredi hajógyár melletti kerékpárúton többszörös rovarcsípés-sorozat ért, ami súlyos allergiás rohamot váltott ki nálam

– írta a posztban.

„Az életemet az ÉletMentő nevű mobiltelefonos alkalmazásnak köszönhetem. Három perc alatt érkezett ki a rohammentő, ők szállítottak Veszprémbe, a Csolnoky Ferenc Kórházba. A mentőben már elkezdték az ellátásomat. Kaptam 40 mg Solu-Medrol és 20 mg Suprastin, infúziót kötöttek be, majd a kórházban kaptam további két infúziót és két vénás injekciót is, ez hozott rendbe 'röpke' hat óra alatt.”

A férfit néhány óráig megfigyelés alatt tartották, majd hazaengedték a kórházból.

„Mindenkinek ajánlom ennek az applikációnak a letöltését, mert hasonló helyzet vagy baleset esetén egy gombnyomással életet menthet, amikor a sérültnek már nincs ideje vagy ereje telefonálni, és a percek is számítanak.”

A bejegyzés azonban itt nem ért véget.

Köszönöm a mentős diszpécser hölgynek, hogy tartotta bennem a lelket és vezényelte a légzésemet, hogy beszéltetett és nem engedett elaludni, a mentősöknek, hogy megmentették az életemet, kezelőorvosomnak, hogy meggyógyított. A mentősöknek külön is hálás vagyok, mert a hajógyár portásának, Zoltánnak a segítségével még a kerékpárom elhelyezéséről és megőrzéséről is gondoskodtak

– zárta posztját a férfi.

Hamarabb jöhet a segítség, ha használjuk az appot

Hogyan működik ez az applikáció? – kérdeztük az Országos Mentőszolgálatot.

Tulajdonképpen az ÉletMentő App az egy segélyhívást megkönnyítő mobilalkalmazás

– ismertette Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. „Ennek a kifejlesztésében partnerünk volt a Vodafone Alapítvány. A applikáció legfontosabb célja az, hogy ha valakinek mentőre van szüksége, akkor egyetlen gomb megnyomásával segítséget kérhessen. A riasztás minden esetben a mentőszolgálathoz fut be. Ha segítségre van szükségünk és megnyomjuk a középen elhelyezett 'Vészjelzés' feliratú gombot, akkor a mentőszolgálat képernyőjén, tehát a mentésirányító monitorján megjelenik minden olyan információ, ami meggyorsíthatja azt, hogy hamarabb tudjunk az emberek segítségére sietni.”

Egyszerűen lehet kezelni az applikációt. Fotó: Metropol

Fel tudjuk vinni a személyes adatainkat

A legtöbb előnyét akkor tudja valaki kihasználni, ha önmagához hív mentőt, ugyanis az applikáció lehetővé teszi, hogy beírjunk minden olyan személyes információt, ami fontos lehet. Meg lehet adni például az életkort, azt, hogy milyen betegségünk van, allergiásak vagyunk-e és milyen gyógyszereket szedünk. Ezeket az információkat a segélyhíváskor már nem kell újra elmondani, ezzel is meggyorsítva az eljárást.

Helymeghatározó van benne

Az appot természetesen arra is használhatjuk, hogy másnak hívjunk segítséget, például egy baleset során, hiszen nagyon precíz helymeghatározó van az applikációban. Ezen kívül arra is lehetőség van, hogy úgy hívjunk mentőt, hogy egy szót is szólnánk. Több olyan betegség is van, ami beszédképtelenné tesz, ilyen lehet például a sztrók. Ilyen helyzetekben néhány ábra megnyomásával tudjuk jelezni, hogy milyen baj történt. Ezt az applikációt lehet használni már Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és hamarosan Németországban is. Ebben az esetben a helyi mentőszolgálathoz fog befutni a hívás az adatainkkal.

Kiegészítő funkciók is a segítségünkre vannak

Meg lehet nézni az appban, hogy hol van a legközelebbi gyógyszertár, defibrillátor készülék. Illetve, ha otthon egy kisebb baleset történik, de nem tudjuk, mi a teendő, akkor kisokost is találunk az adott sérülés ellátásához.

Jelenleg egy nagyon komoly újításra készülünk: szeretnénk, hogy a kamerát is be tudják kapcsolni azok, akiknek segítség kell, hiszen így egyszerűen csak megmutatják, hogyan néz ki a sérülés vagy a beteg, és a mentésirányító már tudja is, mit kell tenni

– zárta ismertetőjét az Országos Mentőszolgálat szóvivője.