Idén korábban indul az allergiaszezon – Ez az oka

Furcsán alakul az időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján a 2022-es év az átlagnál 1,1 Celsius-fokkal melegebb volt. Az évi középhőmérséklet országos átlaga minimálisan, de meghaladta a 2014-es év értékét, és ezzel a harmadik legmelegebb 1901 óta. A legtöbb hónap a szokásosnál jóval melegebb időt hozott. Több hónap is az átlagnál legalább 2 fokkal melegebb lett, a nyári középhőmérséklet országosan pedig a legmagasabb volt a XX. század kezdete óta. A középhőmérséklet mellett a minimumokat és maximumokat tekintve is a legmelegebb évek közé került a 2022-es esztendő. 2023 elején is sorra dőltek meg a napi melegrekordok, és azóta is átlag feletti a hőmérséklet. Az enyhe tél következtében több növény virágzásnak indult, sőt a méhek is elkezdtek kirepülni. Sajnos a növényi kórokozók, kártevők áttelelését segíti az enyhe időjárás, ami a későbbiekben jelentős problémákhoz vezet. A meleg miatt az allergiaszezon is megkezdődött.