Hónapok óta nem vette fel a nyugdíját a komáromi Tesco parkolóban élő Magdi néni

Ahogy arról korábban a Metropol is beszámolt, a 84 éves Magdi néni hetek óta a komáromi Tesco parkolójában él, egy sátorban. A néninek az önkormányzat és a városi családsegítő szolgálat is segíteni szeretne, ám mivel önálló lakást nem tudnak számára biztosítani, ezért Magdi néni inkább a sátorban marad. Az idős hölgy egyébként szlovák állampolgár, de iratait elhagyta. Nemrég fiatalok csináltattak neki új személyi igazolványt, illetve felkutatták az orvosát és a bankszámláját is. A következő cél, hogy lakhatást keressenek a 84 éves asszony számára.

Magdi néni a Komáromba látogató cirkuszosoktól kapta a sátrát. Fotó: Facebook / Kovács Veronika

Több lakhatási lehetőséget is felajánlott neki az önkormányzat

Megkeresésünkre Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző elmondta, hogy már tavaly is járt Komáromban a néni, akivel az önkormányzat felvette a kapcsolatot és segített neki szállást találni.

Ősszel el is helyeztük őt Almásfüzitőn egy munkásszállón. A telet ott töltötte a hölgy, a jó idő visszatértével azonban ő is visszajött Komáromba. Mi ekkor felkínáltunk számára elhelyezést a szociális otthonban, de ő ezzel nem szeretett volna élni. Ekkor megkerestük a Tatabányai utcai segítőket is, de arról sem akart hallani a néni

– mesélt az eset részleteiről a jegyző, aki hozzátette: az önkormányzat minden segítséget felkínált, ami a rendelkezésükre áll.

Mi csak intézményben tudnánk őt elhelyezni, ám ezt a néni nem szeretné, amit persze megértünk, más lehetőség azonban jelenleg nincs. Az önkormányzati bérlakásokat azonban csak magyar állampolgár tudja igénybe venni és azokban sincs hely jelenleg

– részletezte a jegyző. Mivel Magdi néni szlovák állampolgár és önálló lakásban szeretne élni, ahol nem zavarja őt senki, ezért az önkormányzat nem tud számára megoldást találni jelenleg.

Magdi néni mindenkivel kedves, elhagyni azonban nem hajlandó Komáromot, és egyelőre a parkolót sem. Fotó: Facebook / Kovács Veronika

A Szlovák Nagykövetséghez is eljutott Magdi néni híre

A nénivel az önkormányzaton kívül a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény is napi rendszerességgel tartja a kapcsolatot, próbálnak segíteni neki. Az önkormányzattal felvette a kapcsolatot a Tesco Komárom Hipermarket vezetője is, hiszen a néni jelenleg az áruház magánterületén, a parkolóban él. A városi közterületfelügyelők is folyamatosan figyelnek rá. A városvezetés pedig már felvette a kapcsolatot a hivatásos szervekkel.

Mindenki mindent megtesz érte, de sajnos csak ennyi lehetősége van az önkormányzatnak. Felkerestük a rendőrséget is, akiket összekötöttünk az áruház vezetőjével, a családsegítő szolgálat pedig a héten írt levelet a Szlovák Nagykövetségnek, hátha tudnak segíteni

– mondta el a jegyző. Magdi néni számára azonban nem a lakhatás az egyetlen gond: iratait is elhagyta, így személyi igazolványt kellett csinálni neki, valamint elintézik a társadalombiztosítását is. Mindebben Nagy Ernő és Kovács Krisztina van a segítségére, akik már megtalálták a néni orvosát, akihez valamikor Komáromban járt.

„Most azon vagyunk, hogy a biztosítását elintézzük, majd jövő héten elvisszük az orvosához, akinél egyébként már 10 éve nem járt. Egy komplex kivizsgálásra volna szükség. Továbbá megtaláltuk a bankszámláját is, amin rajta van a nyugdíja, melyet február óta nem tudott felvenni, de ha az iratai rendben lesznek, már ez is sikerülni fog" – tájékoztatta a Borsot az új fejleményekről Ernő.