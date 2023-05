Hajléktalan nőkön segíthetünk, ha ezen a gardróbvásáron veszünk valamit

Rendkívül olcsón juthatunk minőségi és márkás ruhákhoz egy nem mindennapi gardróbvásár keretein belül, ahol nemcsak spórolunk, hanem egyben jótékonykodunk is, ugyanis a rendezők az összes befolyt összeget jótékony célra fordítják. A vásár központjában a hajléktalan és hátrányos helyzetű nők állnak, akik nélkülözésben élnek, hiszen bennük is megvan a vágy arra, hogy tartással és méltósággal megmutassák országnak-világnak, hogy nők. Egy nehéz helyzetben lévő nő is szinte ösztönösen szeretné megélni a nőiességét. Erre a tényre szeretne a Jótékonysági gardróbvásár rávilágítani.

Ruhákat és kiegészítőket is ajánlottak fel a rendezvényre – Fotó: Pixabay

Forradalmi ötlettel állt elő a Mentés Másként Alapítvány és a StyleMentor Somoskői Rita, akik május 19-én, pénteken rendezik meg az első közös rendezvényüket. Egy jótékonysági gardróbvásárra invitálják az embereket, ahol márkás ruhadarabokat lehet majd vásárolni, természetesen rendkívül kedvező árakon, és az akcióhoz több híres hazai tervező, divatmárka és híresség is csatlakozott, akik ruhadarabokat és kiegészítőket ajánlottak fel az eseményre. Mindemellett a helyszínen stylisttanácsadás segíti majd a vásárlókat a válogatásban. A vásáron befolyt összeggel a hajléktalan nőkön szeretnének segíteni.

Ezt a rendezvényt azért hoztuk létre, hogy Híd legyen a segíteni akaró és a rászoruló Nő között. A Jótékonysági Gardróbvásáron befolyt összegből a Mentés Másként Alapítvány hajléktalan nők megszépülését és átalakulását fogja támogatni, fodrász, kozmetikus, manikűrös szakemberek segítségével és fogorvosi, nőgyógyászati ellátással

– olvasható az esemény leírásában.

Fotó: Pixabay

A gardróbvásárra tehát május 19-én kerül sor 14 óra és 20 óra között, a helyszínt pedig a VII. kerületi Király utcában található K11 Művészeti és Kulturális Központ biztosította számukra. A divat és a jótékonyság ünnepe lesz ez a délután!