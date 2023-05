Budaörsi vízmizéria: hülyének nézi a polgármester a vízre vágyó budaörsieket – videó

Médiaháborúnak nevezte Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere azt, hogy a Metropol beszámolt róla, hogy Budaörs területének egyharmadán nincs vezetékes víz. Az 1979-ben belterületté nyilvánított Frankhegy városrészben élők már évtizedek óta harcolnak azért, hogy nekik is legyen vezetékes vizük és csatornarendszerük, de eddig mindhiába. Ezúttal egy márciusi közmeghallgatáson került elő a frankhegyi vízkérdés, és végre kibújt a szög a zsákból.

Ingatlanjaik értéke alapján rangsorolja a budaörsieket

Két részre oszlik Budaörs polgármestere szerint Budaörs lakossága: vannak a budaörsiek, és vannak a frankhegyiek. Utóbbiak, bár városrészük 1979 óta belterület, mostoha körülmények között élnek: sem vezetékes vizük, sem csatornarendszerük nincs. Magyarországon mindössze a belterületek 1-2 százalékán nincs vezetékes víz, így megdöbbentő, hogy éppen az ország egyik leggazdagabb városának egyharmada van ilyen helyzetben. Wittinghoff Tamás szerint azonban az esélyegyenlőség elvét kell alkalmazni, ezt pedig ő a városában található ingatlanok árához és értékéhez méri. Szerinte ugyanis az nem járja, hogy a frankhegyiek olcsóbban jutnak ingatlanhoz, de elvárják, hogy ugyanazokat a feltételeket megteremtsék nekik, mint amik ott vannak, ahol sokkal drágábban lehet ingatlanhoz jutni.

„...nem lehet olyan helyzetbe hozni az önkormányzatot, amelyiknek az az összeg, ami azon feltételek megteremtéséhez szükséges, hogy közmű legyen Frankhegyen milliárdos nagyságrendű kiadás..., hogy azt mondják, hogy

bár itt jóval olcsóbbak voltak az ingatlanok, de most teremtsétek meg azt a feltételt, mint ahol sokkal drágább volt.

„Én értem azt és látom, hogy nem tetszik az, amit mondok, de amikor engem bármikor, bármelyik barátom, ismerősöm vagy idegen keresett azzal kapcsolatban, hogy Frankhegyen mi van, akkor elmondtam neki, hogy tudsz olcsóbban venni, de azt nem tudom megmondani, hogy ott mikor fog tudni összeállni egy olyan társaság, aki a realitásokat figyelembe veszi, és azt a mintegy ezer ingatlannal kapcsolatos kérdést úgy tudja – és akkor ebben van közös nevező közöttünk –, esélyegyenlőség elvén megfelelően érvényesíteni, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy Budaörsön ma például ha valaki megvesz egy lakóterületen lévő összközműves ingatlant, az alsó hangon, nem nagyról beszélek, 7-800 négyzetméterről, 50 millió forintnál kezdődik. Értem én, hogy ezt nem tudja mindenki kifizetni” – érvelt a polgármester.

Áldozatvállalásról beszél

Éppen ezért lenne az Wittinghoff elképzelése, hogy egy olyan szerződést kössön a frankhegyiekkel, aminek értelmében az ott lakók nem kizárólag a vezetékes víz és a csatornahálózat bevezetésének felmerülő költségeit állják, hanem a városrész közútjainak a fejlesztésében is részt vesznek. Minderre a polgármester áldozatvállalásként hivatkozik!

„Most itt is az a helyzet, hogy egy ilyen méretű terület teljes közművesítése, normális úthálózat kialakítása, közlekedési feltételek megteremtése józanságot és nem kiabálást igényel. (...) Akkor lesz igazságos a rendszer, hogy azok, akik egy ilyen területen azt szeretnék, hogy mindaz megteremtődjék nekik, ami egy olyan helyen van, ahol az illető megvesz egy ingatlant és minden ott van. Annak az árkülönbözetéből biztos nem kell annyit ráfordítani. Én is megértem, hogy fáj mindenkinek bármennyit kifizetni. De ha valaki egy összközműves területen vesz ingatlant ma, akkor az önkormányzatnak több százezer forintot leperkál azért, hogy a közműlehetőséghez hozzájusson és utána még ki is építi azt” – beszélt a polgármester.

A helyi önkormányzatokról szóló sarkalatos törvény egyértelművé teszi a budaörsi önkormányzat vízközművesítési kötelezettségét. De sem az önkormányzatokról szóló törvény, sem az építési törvény nem írja elő, hogy a közterületfejlesztésnek kötelező megelőznie a közművesítést. Ez Budaörs város vezetésének kizárólag Frankhegyre specializált elvárása.

Törvénytelenséget kér

A polgármester és az önkormányzat azonban nem egyesével a frankhegyiekkel akar szerződni, ahogy azt az építési törvény előírja a közterület-fejlesztésekkel kapcsolatosan, hanem a 1995-ben megalakult, és 1998-ban bejegyzett Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulattal kívánja azt megvalósítani a vízgazdálkodási törvényben foglaltakkal szemben!

Ahogy azt a közmeghallgatáson Budaörs jegyzője, dr. Bocsi István is nagyon szépen elmesélte, az említett társulat és az önkormányzat 2017-ben már kötött egy szerződést. „Az önkormányzat a víziközműtársulat akkori vezetésének nagyon nagy segítségével, a tulajdonosokkal együttműködve, a tulajdonosoktól kért egy szándéknyilatkozatot, és ezt a szándéknyilatkozatot a tulajdonosok nagy többsége aláírta, amiben az önkormányzat és a tulajdonosok lefektették azokat az elveket, hogy hogyan történik Frankhegynek a fejlesztése. Nagyjából irányokat határozott meg, és ebből kötött az önkormányzat szerződést a víziközmű társulattal. Mikor az új vezetés 2019 táján elkezdett regnálni, akkor egyszer csak elnök asszonnyal ültünk szemben, és arról kezdtek el nekünk beszélni, hogy a víziközmű-társulat közgyűlésén egyszer csak ezt a szándéknyilatkozatot megváltoztatták és a tulajdonosokkal új szándéknyilatkozatot írattak alá” – mesélte el a jegyző a történteket, éppen csak egy fontos dolgot kihagyva: miért döntött úgy a társulat, hogy nem felel meg nekik az, amit az előző vezetés aláírt. Nagyon egyszerű: azért, mert törvénytelen volt. Azt, amit Wittinghoff Tamás áldozatvállalás címszó alatt elvárna a budaörsiektől, arra nem szerződhet a víziközmű társulat, mert törvényileg nem teheti meg. „A víziközmű társulat közfeladatként kizárólag a település, vagy több település esetén az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a belterületi vízrendezést és csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt. A víziközmű társulat az e törvényben meghatározott közfeladatán és az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkákon kívül egyéb tevékenységet nem végezhet.”

„Az önkormányzat nem kérhet a társulattól jogszabály ellenes feladat végrehajtást és nem lehetetlenítheti el a társulat működését” – küldte meg a frankhegyi víziközmű társulatnak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a tájékoztatást. Erről a csekélységről, ami minden vita alapja Budaörsön, egy szót sem ejtett dr. Bocsi István, pedig egy jogvégzett jegyző – joggal feltételezhetően – tisztában van a törvényi lehetőségekkel.

Multihoz hasonlítja a városlakókat

Wittinghoff Tamás polgármester persze tisztában van azzal, hogy egy törvénytelenségre próbálta és próbálja rávenni a víziközmű társulatot, ám szerinte ez nem törvénytelenség, ha mindkét fél akarja. „Nem fog az önkormányzat olyan szerződést aláírni, amiben nem találunk közösen olyan jogmegoldást, amire most azt mondta maga, hogy nem fogják vállalni. Nem fogunk a város lakosainak a költségvetési terhére nem megépíteni óvodát, nem fogjuk a főút felújítását elhalasztani, egy csomó olyan jellegű beruházást megvalósítani azért, mert nekünk kell akkor egy csomó olyan dolgot megcsinálnunk Frankhegyen, ami mellett egyébként olyan egyébként járulékos problémák generálódnak, amik milliárdokat fognak jelenteni.

Lehet azt mondani, hogy az önkormányzat törvénytelen dolgokat kért, nem így van, mert természetesen két szabadon szerződő fél (nem feltétlenül a társulaton keresztül), de megállapodhat abban.

A törvény nem mondta ki, hogy az Auchannak kellett autópályát szélesíteni, és autópálya-világítást megvalósítani, de az önkormányzat mondta azt, hogy az a feltétele, barátom, hogy úgy jöttök ide, hogy a ti működésetek nem fogja terhelni a várost, viszont a ti infrastruktúra-fejlesztésetekkel megvalósul egy olyan szennyvízelvezetési lehetőség, hogy mindenki megfelelően jól járjon. Ha a társulat azt mondja, hogy erre ő nem hajlandó, akkor tényleg nem lehet megoldani!” – szögezte le a polgármester. A polgármester kedvéért megjegyzendő: a hipermarketnek szabad az útépítési tevékenység, de víziközmű társulatnak törvény által tiltott az útszélesítés végzése!

Wittinghoff szerint az sincs rendben, hogy a mostani önkormányzatnak kellene arra keretet fordítania, hogy vezetékes víz- és csatornarendszer legyen Frankhegyen, mert szerinte a városrész 1979-es belterületté nyilvánítása egy hiba volt. „Az, hogy a hetvenes években ki és milyen hibát követett el, azt is értem, lehet mondani, hogy az akkor volt, de a tanácsnak az akkori időben nem volt elég felelősségtudata. Nyugat-Európában olyan nem történhet, hogy egy terület úgy lesz belterület, hogy nincs meg a közmű előtte” – mondta a polgármester. A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság azonban már kifejtette erről a véleményét és az így szól: „A Frankhegy területe belterületbe vonása már megtörtént – ez vissza nem vonható – és ezzel az önkormányzati döntéssel feladatok is járnak minden érintett részére” – tájékoztattak a helyzetről.

