A rózsadombi gyilkosság, egy lottós balhé és egy orgonabokor sorsa érdekelt a legtöbb embert a héten

84 éves hölgy nyerte meg a lottófőnyereményt: családi dráma lett belőle

Nagyon sok családi vitát eredményezett a főnyeremény: anya ment perre fia ellen. Gloria Mackenzie-t a világ legidősebb lottónyertesének tartják számon, ugyanis 84 éves volt, amikor megnyerte a jackpotot: 228 millió fontot, azaz mintegy 97 milliárd 111 millió forintot vitt haza a szerencsés hölgy. Az addig sanyarú sorsú hölgy életének utolsó éveit akár be is aranyozhatta volna ez az összeg, ehelyett azonban hosszas családi vita lett belőle.

„Csoda, hogy túléltem” – megszólalt a kismama a berhidai horrorbaleset után

Két sofőr meghalt a frontális ütközés után, az egyik autóban ülő veszélyeztetett terhes kismama túlélte a berhidai balesetet. A baleset után megszólalt 21 éves Bianka, aki veszélyeztetett terhes, most is a kórházban fekszik, és minden bizonnyal már nem is engedik ki addig, amíg meg nem születik a kisbaba.

A két sofőr elhunyt, a terhes Bianka túlélte a frontális ütközést – Fotó: police.hu

„20 percig próbáltuk újraéleszteni” – zokogta a szemtanú, egy 25 éves férfi halt meg Hahótnál

Traktornak csapódott és szörnyethalt egy 25 éves motoros Hahóton, a férfit a helyiek próbálták meg újraéleszteni. Erről szóló cikkünket sok tízezren elolvasták, és egy másik, ugyanerről a balesetről szóló anyagunkat is, amelyben a balesetben elhunyt fiatal focista ismerős szólalt meg, és azt mondta: „soha nem hajtott ész nélkül...”

Megcsonkítottak egy orgonabokrot Újpalotán – kié a ház előtti növény?

Kié a társasház elé ültetett orgonabokor és leszedhetik-e virágját a járókelők? Erre kerestük a választ cikkünkben, miután egy újpalotai lakos által ültetett orgonabokorról szinte az összes virágot letépte egy arra járó.

Íme az érintett bokor:

Gáborék orgonáját teljesen megmetszették, nem hagyva rajta virágot – Fotó: Facebook

Gyilkosság a Rózsadombon: sokkot kapott a meggyilkolt asszony fia

Rendőrök lepték el múlt vasárnap este a II. kerületi Bimbó utat. 22 óra 30 körül holtan találtak egy 75 éves nőt. Kollégánknak a szomszédok számoltak be az eset körülményeiről. Későbbi cikkünkből aztán kiderült: saját nevelt lánya ölhette meg a híres helyi orvos feleségét... A rózsadombi gyilkossággal gyanúsított 32 éves nő beismerte bűnösségét és elmondta a gyilkosság részleteit is.