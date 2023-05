"Csoda, hogy túléltem" - megszólalt a kismama a berhidai horrorbaleset után

Megszólalt a Borsnak a két halálos áldozattal járó berhidai balesetet túlélő, rákbeteg kismama. A 21éves Bianka, aki veszélyeztetett terhes, most is a kórházban fekszik, és minden bizonnyal már nem is engedik addig, amíg meg nem születik a kisbaba.

Ketten meghaltak a frontális ütközésben Fotó: police.hu

A 21 éves Bianka túlélte a két halálos áldozattal járó berhidai balesetet. Bianka édesanyja megkérte egyik barátjukat, a 39 éves Gábort, hogy vigye el Biankát Pétfürdőre, mert az asszony egyik súlyos gyermeke számára a közelben csak ott lehet gyógyszert beszerezni. Gábor szívesen segített - de nem sejtette, hogy ez lesz az utolsó útja...

Brutális volt a baleset Fotó: police.hu

Berhida közelében ütköztek egy szemből érkező autóval. Mindkét sofőr meghalt, Bianka viszont túlélte: de ő is súlyosan megsérült.

A Bors péntek este elérte a kismamát, aki isteni csodának tartja, hogy ő és a baba is túlélte a balesetet.

Éppen ma tudtam meg, hogy a babám kislány lesz. Nem értem, hogy élhettük túl mindketten, biztos Isten vigyázott ránk. Van egy hároméves kislányom is, neki még szüksége van rám

– mondta a kismama, aki nem tudja, mikor engedik ki a kórházból.



"Felépülök, de maradnom kell a kórházban"

- Több sérülést is szenvedtem, de úgy tűnik, azokból felépülök. Lehet, hogy veszélyeztetett terhesként már egészen a szülésig itt kell maradnom – magyarázta a méhnyakrákban szenvedő lány.

"Én is meghaltam, de visszajöttem" - mondja Bianka

Bianka őszintén sajnálja Gábort. Sokat gondol rá, de a balesetre egyáltalán nem emlékszik.

- Mindig biztonságosan vezetett. A családjának csak annyit tudok üzenni, hogy nagyon sajnálom: nem én tehetek a tragédiáról, de az Úrnak hálás vagyok, hogy kaptam egy új életet. A helyszínen én is meghaltam, de visszajöttem. A barátunk elvesztését nem tudom feldolgozni. Sok a rosszakaróm, de még nekik sem kívánom, amit én mostanában átélek – fejezte be a fiatal nő.