Megcsonkítottak egy orgonabokrot Újpalotán – kié a ház előtti növény?

Itt az orgonaszezon. A május és az iskolai ballagások tagadhatatlan szimbóluma egyre több parkban, kertben és erdőben tűnik fel, sokak örömére. A tavaszi virágot gyakran leszedik az emberek, hogy a lakásban is élvezhessék édes illatát vagy épp feldíszítsék velük az osztálytermet, ám ennek is megvannak a szabályai. Az orgona például megtalálható patakparton, erdőn-mezőn is, de sokan dísznövényként ültetik a házuk elé, így nem mindegy, hogy honnan csenünk a lila virágból.

Az orgona mára az iskolai ballagások kötelező tartozéka lett. Fotó: Pixabay

„Ha ránéz, jusson eszébe, hogyan jutott hozzá!”

Gábor a lakása ablaka elé ültetett egy gyönyörű orgonabokrot Újpalotán, amiben nap mint nap gyönyörködött. Direkt nem szedte le a virágokat róla, így minden arra járó és ő is élvezhette annak illatát és látványát. Pár napja azonban egy ismeretlen tettes szinte az összes virágot letépte a bokorról. Gábor felháborodva posztolta ki az esetet az egyik kerületi Facebook-csoportban.

Miért gondolta, hogy joga van hozzá? Nem volt kitéve, hogy a mi tulajdonunk, kérlek ne vágd le! Mégis azt gondolom, hogy nem megyek oda egy random fához, majd vágom, szakítom le a virágokat

– írta Gábor. A virágtolvajon sok környékbeli kiakadt és kommentekben még arra is utaltak: nem kizárt, hogy aki leszedte, az a piacon árusítja a virágot, csokorba szedve. Gáborék orgonája ráadásul egy egészen kicsi tő, így sokan azért is felháborodtak, mert annyi elhagyatott helyen található nagyobb bokor, amiről lehetne szedni: miért épp egy lakóház elől, a növekedő kis bokorról kellett leszakítani a virágot?

Gáborék orgonáját teljesen megmetszették, nem hagyva rajta virágot Fotó: Facebook

Kié a társasház elé ültetett virág?

Az eset, mint kiderült, nem egyedi: a környéken rendszeresen leszedik a járókelők a mások által gondosan nevelt virágokat.

„Én is ültetek az ablakom előtt. Tavaly a krizantémokat, levendulát lopták ki gyökerestül. Idén a tulipán és a nárcisz lett megdézsmálva. Időnként elgondolkodom, megéri-e az időt, energiát, pénzt belefektetni, hogy ne csak én lássam a virágokat, hanem idősek és gyerekek is, akik odajönnek hozzám mosollyal az arcukon, mikor a kertben vagyok” – írta elkeseredve az egyik kommentelő.

Budapest szerte rengeteg lakóparkban sétálhatunk zöldövezetben. A parkok mentén fákkal és virágot hozó bokrokkal is találkozhatunk, ezekben kedvünkre gyönyörködhetünk. Vannak azonban olyan növények, amelyek bár a parkot szegélyzik, valójában a társasház vagy panel előtti kiskertbe lettek ültetve. Ilyenkor a tulajdonjog kétféle lehet: a kiskertbe ültetett növény lehet a társasház tulajdona (erről a közös képviselő tud tájékoztatást adni), vagy az önkormányzat tulajdona, tekintve, hogy közterület. Ha a kiskert a társasház tulajdona, akkor az oda ültetett növények osztatlan közös tulajdont képeznek az ott lakók között. Így tehát, ha egy ilyen bokorról tép virágot egy arra járó, akkor könnyen megeshet, hogy a társasházat lopja meg.

Gábor a Metropol megkeresésére elmondta, hogy az orgona esetében a tulajdoni kérdést sajnos nem tudja megválaszolni, ugyanis a gondnokot még nem kérdezte meg. Az azonban egyértelmű, hogy bárkié is hivatalosan a növény, azt Gáborék ültették, így ők érzik meglopva magukat. De nem is a pénzbeli érték itt a lényeg, hanem hogy megfosztottak másokat attól, hogy gyönyörködhessenek az orgonában és beszívhassák a tavasz illatát. Vagyis, aki leszakította az orgonát, az nem a virágot szereti, hanem csak saját magát.