Gyilkosság a Rózsadombon: sokkot kapott a meggyilkolt asszony fia

Rendőrök lepték el vasárnap este a II. kerületi Bimbó utat. Ahogyan azt a Metropol is megírta, 22 óra 30 körül holtan találtak egy 75 éves nőt. A helyszínen még másnap is dolgoztak a rendőrök. Kollégánknak a szomszédok számoltak be az eset körülményeiről.

Még reggel is dolgoztak a nyomozók Fotó: Bánkúti Sándor

Mi már csak arra eszméltünk fel, hogy az egész utcában rendőrök állnak

– kezdte egy szomszéd.

– Úgy tudom, hogy a harmadik emeletre mentek fel, mert valaki megölte az ott élő 75 éves hölgyet. Nem ismertem közelről őket, de azt tudom, hogy a férje orvos volt, vele élt. A férfi nem volt itthon, ugyanis jelenleg kórházban van, műtötték.

Információink szerint az asszony fia hívta a rendőrséget, amikor este átment az szüleihez.

– A házaspárnak két gyermeke van, egy fiú és egy lány – folytatta.

A szomszédok szerint brutális gyilkosság történt Fotó: Bánkúti Sándor

– Úgy tudom, hogy a fiú volt az, aki az esti órákban eljött a szüleihez, bement és akkor látta meg, hogy az anyja nagyon rosszul van... Azt hallottam, hogy a fiú hívta a rendőrséget, de olyan sokkban volt, hogy nem bírta elmondani, hogy mit tapasztalt.

Információink szerint a kiérkező rendőrségi egységek is „átlagos” riasztáshoz érkeztek ki a házhoz. A fiú nem gyilkosság miatt, hanem rosszullét miatt kért segítséget a segélyhívón.

Én nem tudom, hogy ki bánthatta az asszonyt

– folytatta a szomszéd.

– Ám azt hallottuk, hogy nagyon durván elbántak vele... Gondolom ismerhette az illetőt, ha beengedte magához a lakásba – zárta.

A BRFK életvédelmi osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást egyelőre ismeretlen tettes ellen.