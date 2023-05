Döbbenetes számok: ennyibe kerül lehozatni egy holttestet a Mount Everestről

Az utóbbi napokban mindenkit az a tragikus hír foglalkoztat, miszerint elhunyt Suhajda Szilárd, a Mount Everest megmászója. Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy bölcs döntés volt-e palack nélkül elindulni ennek a veszélyes túrának, mindazonáltal az mindenkit megdöbbentett, hogy holttestét nem szállítják le.

Fotó: Facebook/Suhajda Szilárd

Kevesen tudják, de jelenleg körülbelül 200 holttest van a Mount Everesten, ezeket pedig nem szállítják le. Ismeretes ugyanis, hogy ezekben a rettentő magasságokban az oxigén nagyon ritka, emellett nagyon hideg van. Ezek azt eredményezik, hogy rettenetesen nehéz bizonyos magasság felett minden lépést megtenni, a jelenlegi elv pedig az, hogy mindenkinek elsősorban magáról kell gondoskodnia. A szakemberek is csak emberek, amiatt tehát még nekik is nehézséget jelent, hogy saját maguk biztonsága mellett még egy holttestet is szállítsanak.

Az Everest meghódítása nem olcsó mulatság. Minimum 10 millió forintot kell kifizetnünk, hogy elindulhassunk, ha azonban segítséget kérünk vagy szervezett túrával indulnánk neki, akár a duplája vagy triplája is lehet. Sokaknak nem sikerül a mászás, és a helyszínen életüket vesztik. A legtöbb holttestet nem tudják lehozni, így tehát a hegymászók gyakran holttestek mellett haladnak el, amely mementót állít a vállalkozás veszélyességének. Az egyik leghíresebb pihenője az útvonalnak nagyon sokáig egy holttestnél volt, amelyet később elszállítottak onnan.

Egy holttest lehozása az Everestről 10.000 és 40.000 dollár körül mozog. A végső összeg attól függ, hogy milyen magasságból hozzák le, és mennyi munkaórát vesz igénybe. Ezenkívül sérültnél a kórházba vagy a hazába történő továbbszállításhoz szükséges helikopter vagy repülőgép bérleti díja is beleszámíthat a számlába.

A sok kísérlet ellenére eddig csak egyetlen holttestet sikerült lehozni.

Ugyanakkor több sikeres mentés is történt olyan sérült hegymászók esetében, akik megpróbálták megmászni a csúcsot, de bajba kerültek - írja a Mandiner.