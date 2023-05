„Példaképként élsz tovább” – Megható sorokkal búcsúzik Suhajda Szilárdtól a magyar színész

Egy ország gyászolja Suhajda Szilárdot, akit hosszas keresés után végül nem találtak meg a Mount Everesten és már esély sincs arra, hogy ennyi idő után élve kerülhessen elő. Az egyik legeredményesebb magyar expedíciós hegymászónak jó sansza volt arra, hogy ő legyen az első honfitársunk, aki pótlólagos oxigén használata és magashegyi teherhordók támogatása nélkül elérje földünk legmagasabb pontját, azonban az élet közbeszólt. A mentőcsapat mindent megtett, hogy megtalálja őt, de csupán csak a sátrára bukkantak a 4-es táborban, körülbelül 7950 méteren. Ott sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták.

A sok ezer magyar mellett Száraz Dénes is búcsúzik Suhajdától, akivel egyszer már megjárták a Mount Everestet. Igaz, akkor csak az alaptáborig.

Fotó: Facebook/Suhajda Szilárd

Suhajda Szilárdot gyászolja Száraz Dénes is

Együtt a Mount Everesten

Hat évvel ezelőtt még egymást ölelve mosolyogtak a Mount Everest alaptáborában, azonban évekkel később az egyikük az életét adta a hegyért. Száraz Dénes 2017-ben boldogan mesélt arról, mekkora megtiszteltetés számára, hogy Klein Dávid és Suhajda Szilárd társaságában valósíthatja meg az egyik legnagyobb álmát, hiszen elkísérhette őket az 5300 méteres magasságig.

„Kaptam egy levelet, amelyben az állt, hogy Klein Dávid és Suhajda Szilárd április–májusban másszák az Everestet és alakul melléjük egy trekkingcsapat, amely elkíséri őket az alaptáborig, és mit szólnék hozzá, ha én is mennék. Először el sem akartam hinni, naná, persze. Ez az egyik legnagyobb álmom! A célom az alaptábor (5340 m) elérése, miután hozzászoktam a magassághoz, és már otthonosan mozgok abban a környezetben, rövidebb terepfutásokat, hegyre futásokat is tervezek, de ez nagyban függ az állapotomtól. Majd 10-12 nap ottlét után áttúrázom az Island Peak (6180 m) lábához és megpróbálkozom elérni a csúcsot” – mondta akkor Dénes, aki sikerrel teljesítette is a kitűzött célt, eljutott az alaptáborig, ahol egy fotó is készült róla és Suhajda Szilárdról. A képet azóta is nagy becsben őrizte a színész, azonban most még nagyobb értéke lett... Ezt az emléket ugyanis senki nem tudja elvenni tőle.

2017, a Mount Everest alaptábora. Köszönöm, hogy akkor elkísérhettelek, köszönöm, hogy ismerhettelek. Szeretet, odaadás, erő, őszinteség. Példaképként élsz tovább az életemben. Ég Veled, Szilárd!

– búcsúzott az Instagram-oldalán a színész.