Megosztja az országot Suhajda Szilárd tragédiája, ezt gondolják a sztárok

Két táborra szakította az országot Suhajda Szilárd halálának híre, ami a hazai hírességeket is mélyen megérintette. Nagyon sokan tekintenek igazi hősként a mindössze 40 évet élt hegymászóra, ám olyan celebek is vannak, akiknek egyszerűen nem fér a fejébe, hogy egy szerető feleséggel és egy tündéri kisfiúval, azaz egy biztos hátországgal, miért kellett Szilárdnak megkísérelnie a lehetetlent, miért akart farkasszemet nézni a világ lemagasabb hegycsúcsával, a Mount Everersttel és - most már biztosan - a halállal. Természetesen senkinek sincs joga igazságot szolgáltatni Szilárd halálával kapcsolatban, ám a magyar sztároknak igencsak markáns véleményük van. Ám mielőtt ezt megosztanánk, idézzük fel, mi is történt pontosan a tragikus sorsú hegymászóval.



Végzetesen fejeződött be Szilárd útja. Fotó: Facebook/Suhajda Szilárd

Oxigénpalack nélkül vágott neki a hegy meghódításának

Suhajda Szilárd még május 21-én indult el az 5500 méteren lévő alaptáborból, hogy alpin stílusban, oxigénpalack és serpák nélkül megmássza a Föld legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet. Május 24-én kezdte meg a csúcstámadást, és még akkor folytatta a hegymászást, amikor a visszafordulási határideje már lejárt. 8700 méteres magasságban a műholdas készüléke már nem adott jelzést, így családja és egy egész ország elkezdett aggódni érte, mint az utólag kiderült, jogosan. Bár május 25-én egy másik expedíció tagjai még életben látták őt a Hillary-lépcső aljánál, a hegymászó akkor már nem volt jó egészségi állapotban, így egy nappal később tapasztalt nepáli serpák és hegyivezetők indultak a keresésére, de nem jártak sikerrel: nem találták meg Suhajdát, így a sportoló hivatalos közösségi oldalán egy közlemény formájában tudatták az aggódókkal, hogy a keresést befejezték.

A tragédia híre óriási vihart kavart a világhálón, a bejegyzéshez néhány óra leforgása alatt több mint ötszáz hozzászólás érkezett. Suhajda halála mindenkiből kiváltott valamit, a magyar sztárok közül sokan a közösségi médiában adtak hangot a véleményüknek.



Hősként emlékeznek rá



Torres Dani a Facebookon fakadt ki, mivel sokan önzőnek és megszállottnak titulálták Szilárdot. Az énekes maga is hegymászó család sarja, így érthető, hogy ennyire megérintették a történtek.

"Hegymászó család sarjaként rohadtul elegem van a "Minek ment oda?!" meg a "Felelőtlen, mert kisgyereke van!" és az "Úgy kellett neki, ő kereste a bajt!" féle kommentektől! Annyival jobb lenne a világ, ha azok a fotellakók, akiknek gőzük nincs erről az egészről, mondjuk elkezdenének némi emberséget mutatni és tisztelettel viseltetni egy élsportolónk iránt, gondolva arra is, hogy naponta milliók kockáztatják napi szinten az életüket más hivatásokból kifolyólag, kisgyerekesen és nagycsaládosan IS, és mondjuk csendben maradnának..."

- fakadt ki Torres, a bejegyzését pedig Joshi Bharat is megosztotta, jelezvén, hogy teljes mértékben egyetért vele.

Ezt a tábor erősíti Varga Viktor is, aki Szilárdhoz hasonlóan sosem érte be az átlagos dolgokkal, mindig is szembement a konvenciókkal és a társadalmi elvárásokkal. A sokoldalú énekes ezekkel a mondatokkal búcsúzott.

- E világ a lehetetlenek lehetségessé tételéről szól néhányunknak. Bátorságot adva a többieknek, új utat mutatva. A határ mindíg legyen a csillagos ég! Szilárd túlmászott azon is! Egész a mennyekig. Hősünk vagy. Jó mászást az üveghegyeken túl

- fogalmazott Viktor.

A történtek Sebestyén Balázst is mélyen érintették. A rádiós még a Balázsék élő adásában kommentelte a történeket, akkor, amikor Szilárdot még keresték és volt remény.

- Egyedül, palack nélkül sétál fel az Everest tetejére. Valójában azt hiszem, hogy ez az élet. Nem az Everest tetejére gondolok, hanem, hogy igazán tényleg azt érzed, hogy élsz - merengett a műsorvezető, hozzátéve, hogy nem a hegymászásra gondol elsősorban, hanem arra, amikor valaki igazán ki tud teljesedni.

Vujity Trvtko mindössze pár szomorú emojival emlékezett meg Szilárdról, de már az ő bejegyzése alatt is akadtak olyanok szép számmal, akik a hegymászót felelőtlen embernek tekintik.

- Egy ember azt csinál és kezd az életével amit jónak látt, de ha már gyermeke születik akkor nem csak magáért felelős! Hiszen egy gyermeknek szüksége van az apára is! Egy gyermeket fel kell nevelni! Óvni és segíteni kell és taníttatni kell! Amikor egy gyermeket vállalunk nem létezik olyan "majd lesz valahogy "! - fogalmazott az illető.

Majka nem érti a történteket



Mint említettük, nem mindenki emlékszik hősként a 40 éves korában elhunyt hegymászóra. Sokan túl vakmerőnek, egyenesen önzőnek tartják, hogy nekivágott egy ennyire kockázatos küldetésnek. Majka egy kommentben azt fejtegette, hogy Szilárdnak apaként felelősséget kellett volna vállalnia a fiáért, ahelyett, hogy az önmegvalósítást helyezi előtérbe. Talán akkor történhetett volna másképp is. A rapper szerint az sem véletlen, hogy ennyire megosztja az embereket ez a tragédia.