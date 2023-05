"Egyesüljünk az álmaival" - megemlékezést tartanak Budapesten Suhajda Szilárd tiszteletére

Suhajda Szilárdot nem találták meg a Mount Everesten, és befejezte a keresését a mentőcsapat. A szörnyű hírt követően vasárnap este gyertyákat gyújtottak a békéscsabai kötődésű hegymászó emlékére egykori iskolájában, és kedden este ugyanezt tervezik Budapesten, megemlékezést tartanak a tiszteletére - jelentették be Suhajda Szilárd facebook-oldalán.

"Tudjuk, hogy sokan szeretnétek megemlékezni Szilárdról. Május 30-án (kedden) 19:00 órától 22:00 óráig csendes főhajtást tartunk Szilárd tiszteletére a budapesti Szemlőhegyi-barlang feletti parkban található hegymászó emlékhelynél. A fenti időtartamon belül bármikor érkezhettek. Ha sokan leszünk, kérjük, adjatok majd lehetőséget az újonnan érkezőknek is. Arra kérünk mindenkit, hogy ahogy Szilárd lénye is tükrözte az életszeretetet, mi is egyesüljünk az ő álmaival, színes egyéniségével. Ezért kérésünk, hogy ne fekete ruhát viseljetek magatokon."