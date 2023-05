800 év után most bárki hazaviheti II. András Aranybulláját

Tudomásunk szerint hét példány készült a sok mindent megváltoztató Aranybullából, de egy sem maradt fenn. Most azonban bárki hazaviheti az Aranybulla rekonstrukciójának másolatát, ahogyan eredeti oklevelek, királyi pecsétek másolatát, és még egy tanulmánykötet is van a most bemutatott különleges könyvritkaságban.