Utcára kerülhet a mindenórás, mozgássérült anyuka

Megrázó történetről számolt be a brit Metro napilap: a birminghami Stacey Davies a második gyermeke megszületése után utcára kerülhet, mert nem fogadta el azt a lakást, amelyet a városvezetés felajánlott neki. A mozgásszervi nehézségekkel és mentális betegséggel küzdő anyukánál nagypénteken várható a szülés, de nem sokkal utána el kell hagynia ideiglenes otthonát.

Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Az anyukának – állítása szerint – egy undorító új lakóhelyet ajánlottak fel, amelyben csak egy emeletes ágy van, és az egyik emeleten helyezkedik el, de az épület nincs akadálymentesítve, így a nő fel sem tud menni addig. A nő a héten kapott egy emailt, mely szerint 35 napja van elhagyni mostani ideiglenes, kétszobás otthonát, amelyben már három hónapja nincs fűtés, és amelyben 15 hónapos kisfiával élt idáig.

Davies gyógyszereket kap a mentális betegségére, és regisztrált mozgássérült, ezért kérte a város szociális tanácsát, hogy az állapotát figyelembe véve ajánljanak neki másik lakást, mert az emeleten fekvőt nem áll módjában elfogadni. Elmondása szerint a mostani otthonukkal is sok baj van, a tél folyamán ő és a kisfia is többször került kórházba, mert a fűtés hiányában rendszeresen megbetegedtek. Az új lakás véleménye szerint távol esik minden olyan intézménytől, ahová a betegségei és hajléktalan státusza miatt rendszeresen el kell járnia, ez a helyzet pedig egy újszülött babával még nehezebbé válna. Azzal viszont, hogy visszautasította a felajánlott lakást, elvették a támogatását, és most egy hajléktalanszállóra kellene beköltöznie a gyerekeivel.