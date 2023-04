Újabb véres kutyatámadás Budán! Kórházba került a megtámadott nő - Fotók!

Ijesztő hírek érkeztek lapunkhoz Óbudáról és a XII. kerületből. Mind a két kerületben kutyatámadás történt az elmúlt napokban. Az egyik esetről korábban már beszámoltunk, ott Adri combjába harapott bele egy megvadult eb, miközben a nő a saját kedvencét a magasba emelte, hogy megvédje az agresszív állatoktól. Most pedig a szomszédos kerületben vélhetőleg ugyanaz a két eb támadt rá egy idősebb hölgyre, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Ez a férfi uszította rá két kutyáját az idősebb hölgyre a Böszörményi úton /Fotó: Olvasói fotó

A Metropol információi szerint azonos egymással a két kutya, és a gazdájuk is, aki a két nőnek sérülést okozott. Kiderült, hogy a gazdát már jól ismerik a környéken, ugyanis többször is balhézott már a két háziállatával. Most azonban túlment minden határon, és súlyos sérüléseket okozott március 4-én egy idősebb kutyasétáltató hölgynek a XII. kerületben. A sérült nő fia számolt be lapunknak a borzasztó esetről.

Anyukám a Böszörményi út 27. előtt sétáltatta a saját kutyáját, amikor a férfi ráuszította a két nagytestű kutyáját. Ezt azért tette, mert anyukám rámert szólni, hogy a bokrok mögötti szűkületben engedje elhaladni őt a saját ebével. A férfi ráadásul szándékosan elengedte és utasította az állatait a támadásra. Anya lábát bokától derékig, illetve a hátát végig harapták, végül a Szent János Traumatológiára vitték a mentősök.

- árulta el a megrázó részleteket Ferenc a lapunknak. Elmondta, hogy egy szemtanú azonnal a kutyás támadó nyomába eredt, azonban ő felpattant az 59-es villamosra és nyomát veszítették.

Egy belga juhásszal, és egy drótszőrű keverék kutyával járja az utcákat a férfi. Mindenki ismeri már őt a környéken.

Ferenctől megkérdeztük, hogy hogyan érzi magát most anyukája, és megnyugtatta lapunkat, hogy már jól van a szakszerű ellátásnak hála, viszont még keresztül kell esnie néhány tűszúráson.

Nem tudjuk, hogy a kutyák egyáltalán oltottak voltak-e, vagy bármivel fertőzöttek, így anyának végig kell mennie sajnos az oltási sorozaton

- tette hozzá Ferenc a Metropolnak.

Információink szerint a férfi 60 év körüli, barna hajú, hiányos fogazattal rendelkezik és a két kutyájával napközben a Királyhágó téren szokott üldögélni. Ferenctől pedig megtudtuk, hogy feljelentést tettek az incidens miatt.

A BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozást indított könnyű testi sértés és garázdaság bűncselekménye miatt. Gyanúsítotti kihallgatás nem történt, az elkövető felkutatása folyamatban van.

- tájékoztatta lapunkat a rendőrség.