„Az egyik a combomba harapott" – két nagytestű kutya támadt rá egy nőre és kutyusára Óbudán

Brutális kutyatámadás történt pénteken Óbudán. Adri épp saját kutyáját sétáltatta a Hídfő utca mögötti füves részen a parkolónál, amikor az autók mögül kilépve két nagy testű kutya kezdett rohanni felé, majd rátámadtak.

Két nagy testű kutya támadt rá Adrira és kutyusára Óbudán. (Képünk illusztráció!) Fotó: Pixabay

Fel kellett kapnia a földről a kutyáját, hogy ne tépjék szét a megvadult ebek

Adri pénteken dél körül sétáltatta kutyusát a Hídfő utca mögötti parkolónál, amikor megtörtént a baj. Mivel ott van egy parkoló is, az autóktól nem látta a póráz nélküli kutyákat, csak a gazdijukat, aki egyhelyben állt. Amikor Adri és kutyusa kilépett az autók takarásából, a két póráz nélküli kutya megindult feléjük.

Hirtelen felkaptam a saját kutyámat, hogy nehogy harcoljon velük, mert akkor biztosan széttépik őt. Közben üvöltöttem a gazdájuknak, hogy fogja meg a kutyáit, de az meg sem szólalt, nem reagált. Végig nézte, ahogy megtámadnak a kutyái

– mesélte a Metropolnak Adri, aki elmondta, hogy az egész körülbelül öt perc leforgása alatt történt.

Adri (jobbról) kutyusa épp kiképzés alatt áll, amit a támadás miatt most elölről kell kezdeniük. Fotó: Facebook

„Ezután arra emlékszem, hogy hátat fordítottam a kutyáknak, hogy védjem magunkat, majd azok megpróbáltak harapni engem és a kutyámat is. Végül hátul a combomon az egyik meg is harapott" – árulta el lapunknak Adri, aki a kezdeti sokk hatása alatt volt még a történések utáni órákban is. Látván a támadást egy közeli vendéglátóhely alkalmazottja is odaszólt a gazdának, hogy fogja meg a kutyáit, aki erre annyit felelt:

Ha nem tetszik, te is kaphatsz!

Adri próbált a kutyákra szólni, amivel egyszer sikerült is meghátrálásra kényszerítenie őket, a kutyák azonban nem tágítottak. Végül a gazda nagy nehezen elindult a kutyák irányába és elsétált velük.

A gazda szóra sem méltatott engem, csak elsétált velük, pedig utána kiabáltam, hogy szeretném tudni be vannak-e oltva a kutyái, mivel megharapott

– mesélt a támadásról Adri, aki azt is elárulta, hogy a két kutya össze volt kötve egymással valamint úgy látta, hogy az egyikük egy belga juhászkutya volt, a másikuk pedig egy fehér, szintén nagy testű drótszőrű.

A kutyák megvadulva futottak Adri és kutyája felé. (képünk illusztráció!) Fotó: Pixabay

Többen is panaszkodnak erre a gazdára

Adri az eset után fájlalva a combját és féltve kutyáját hazament és bejelentést tett a rendőrségen. A történetet posztolta egy kerületi csoportba is, ahol kiderült, hogy nem ő az egyetlen, akinek meggyűlt a baja a kutyákkal. A kommentelők szerint az úr hajléktalan, aki a két kutyával az erdőben lakik egy sátorban és gyakran okoznak problémát a környéken.

Ijesztő belegondolni mi lett volna, ha nem egy gyakorlott gazdit kapnak el a kutyák, hanem egy kisgyereket, aki a kutyáját sétáltatja

– mesélt az esetről Adri, akinek a rendőrség azt mondta, hogy több közterület-felügyelőt fognak a környékre küldeni, valamint továbbítják a problémát az önkormányzat felé, de többet ők nem tehetnek, mivel a támadás után Adri és a támadó kutyák gazdája is elhagyta a helyszínt.

Én végig csak arra figyeltem, hogy a kutyámnak ne essen baja. Ha ő nem lett volna velem, biztosan másképp viselkedek és talán elkerülhetőbb lett volna a harapás is, de így csak a kutyusomra koncentráltam és őt védtem

– árulta el a felelős gazdi, aki mindenkit figyelmeztet, hogy vigyázzon a két kutyával Óbudán, valamint ha ilyesmi történik vele, még a helyszínen hívja ki a rendőrséget, hogy intézkedhessen a hatóság.